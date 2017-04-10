Самарский ресурс для потребителей тепла 63TEPLO.RU расширяет функционал

В вашей квартире батарея в одной комнате пышет жаром, а в другой — едва греет? Или из крана вместо горячей воды течет теплая? Выход есть!

Первым делом, конечно же, стоит набрать номер телефона своей управляющей компании. В подавляющем большинстве случаев речь идет о неполадках во внутридомовой системе теплоснабжения. Если же этот звонок не решил возникшую проблему, удобный способ для жителей Самары разобраться в ситуации и получить оперативный ответ — обратиться в интернет-приемную ОАО "Предприятие тепловых сетей" — www.63teplo.ru. К слову, на этой странице легко и просто можно узнать название и контактные телефоны своей управляющей компании. Достаточно просто занести информацию в графу "Адрес".

Самарский ресурс для потребителей тепла 63TEPLO.RU начал свою работу с мая 2016 года, и с тех пор интернет-приемную посетили свыше 3 тысяч пользователей сети Интернет. Сюда жители Самары могут сообщить следующую информацию:

проблемы в теплоснабжении квартиры;

изменение качества горячей воды;

повреждения теплосети;

незаконные подключения к тепловым сетям;

вопросы по оплате тепловой энергии;

слова благодарности в адрес сотрудников "ПТС".

Несмотря на то что решение основной части проблем, сообщенных посетителями сайта, обычно зависит от УК и ТСЖ, все обращения горожан оперативно обрабатывают диспетчеры "Предприятия тепловых сетей". Они связываются с отправителем сообщения, уточняют информацию, при необходимости отправляют для устранения неполадки аварийную бригаду и информируют потребителя о сроках устранения дефекта. В случае если проблема находится в зоне ответственности управляющей компании, обслуживающей дом, информация передается диспетчерами "ПТС" в данную УК или ТСЖ.

Причем портал 63TEPLO.RU продолжает расширять свой функционал, повышая удобство для пользователей. Так, новой функцией ресурса стало автоматизированное информирование посетителя сайта о проведении ремонтных работ, если дом по указанному адресу находится в зоне проведения ремонта тепловых сетей "ПТС". Автоматически сообщается название и телефон управляющей компании, обслуживающей дом.

Кроме того, теперь в форме интернет-приемной появилась возможность задать вопрос по оплате тепловой энергии, если потребитель является клиентом Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" и имеет прямой договор с "Предприятием тепловых сетей". Все обращения по данной тематике направляются специалистам сбытовой компании, а клиенту предоставляются контактные телефоны работника "ЭнергосбыТ Плюс Самара" по направлению.

"Сегодня 63TEPLO.RU стал по-настоящему удобным и полезным ресурсом не только для потребителей тепла в Самаре, но и для наших диспетчеров. Благодаря посетителям интернет-приемной нам иногда удается оперативно выявлять некоторые проблемные места в системе централизованного теплоснабжения, получать сведения о необходимости регулировки гидравлического режима или просто о недостаточно эффективном приеме тепловой энергии от наших сетей какой-либо коммунальной компанией, обслуживающей конкретный дом. Безусловно, все это повышает качество теплоснабжения самарцев", — отметил директор ОАО "Предприятие тепловых сетей" Александр Дятлов.