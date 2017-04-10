Самарский ресурс для потребителей тепла 63TEPLO.RU расширяет функционал

В вашей квартире батарея в одной комнате пышет жаром, а в другой — едва греет? Или из крана вместо горячей воды течет теплая? Выход есть!
Первым делом, конечно же, стоит набрать номер телефона своей управляющей компании. В подавляющем большинстве случаев речь идет о неполадках во внутридомовой системе теплоснабжения. Если же этот звонок не решил возникшую проблему, удобный способ для жителей Самары разобраться в ситуации и получить оперативный ответ — обратиться в интернет-приемную ОАО "Предприятие тепловых сетей" — www.63teplo.ru. К слову, на этой странице легко и просто можно узнать название и контактные телефоны своей управляющей компании. Достаточно просто занести информацию в графу "Адрес".
Самарский ресурс для потребителей тепла 63TEPLO.RU начал свою работу с мая 2016 года, и с тех пор интернет-приемную посетили свыше 3 тысяч пользователей сети Интернет. Сюда жители Самары могут сообщить следующую информацию:
- проблемы в теплоснабжении квартиры;
- изменение качества горячей воды;
- повреждения теплосети;
- незаконные подключения к тепловым сетям;
- вопросы по оплате тепловой энергии;
- слова благодарности в адрес сотрудников "ПТС".
Несмотря на то что решение основной части проблем, сообщенных посетителями сайта, обычно зависит от УК и ТСЖ, все обращения горожан оперативно обрабатывают диспетчеры "Предприятия тепловых сетей". Они связываются с отправителем сообщения, уточняют информацию, при необходимости отправляют для устранения неполадки аварийную бригаду и информируют потребителя о сроках устранения дефекта. В случае если проблема находится в зоне ответственности управляющей компании, обслуживающей дом, информация передается диспетчерами "ПТС" в данную УК или ТСЖ.
Причем портал 63TEPLO.RU продолжает расширять свой функционал, повышая удобство для пользователей. Так, новой функцией ресурса стало автоматизированное информирование посетителя сайта о проведении ремонтных работ, если дом по указанному адресу находится в зоне проведения ремонта тепловых сетей "ПТС". Автоматически сообщается название и телефон управляющей компании, обслуживающей дом.
Кроме того, теперь в форме интернет-приемной появилась возможность задать вопрос по оплате тепловой энергии, если потребитель является клиентом Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" и имеет прямой договор с "Предприятием тепловых сетей". Все обращения по данной тематике направляются специалистам сбытовой компании, а клиенту предоставляются контактные телефоны работника "ЭнергосбыТ Плюс Самара" по направлению.
"Сегодня 63TEPLO.RU стал по-настоящему удобным и полезным ресурсом не только для потребителей тепла в Самаре, но и для наших диспетчеров. Благодаря посетителям интернет-приемной нам иногда удается оперативно выявлять некоторые проблемные места в системе централизованного теплоснабжения, получать сведения о необходимости регулировки гидравлического режима или просто о недостаточно эффективном приеме тепловой энергии от наших сетей какой-либо коммунальной компанией, обслуживающей конкретный дом. Безусловно, все это повышает качество теплоснабжения самарцев", — отметил директор ОАО "Предприятие тепловых сетей" Александр Дятлов.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Бойся УК ООО БАРС!!!))) Работы не выполняются!
Да, давайте зимой несколько десятков домов оставим без тепла. Что за "адекватные" люди это санкционировали?!
Контроля должного нет отсюда и бардак. Производитель работ должен четко знать где какие коммуникации проходят. Вина прежде всего администрации района и города.
Где тонко, там и рвется(