Дарья Касаткина завоевала первый титул WTA, победив на турнире в США

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина завоевала первый титул WTA в профессиональной карьере, победив в финале турнира в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает $ 700 тыс., пишет rsport.ru.

Касаткина в финале турнира обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко – 6:3, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 6 минут. Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Остапенко 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.



