Дарья Касаткина завоевала первый титул WTA, победив на турнире в США

Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина завоевала первый титул WTA в профессиональной карьере, победив в финале турнира в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает $ 700 тыс., пишет rsport.ru.
Касаткина в финале турнира обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко – 6:3, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 6 минут. Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Остапенко 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!