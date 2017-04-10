Анастасия Павлюченкова одержала победу на турнире в Монтерее

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова стала победительницей турнира в Монтеррее. В финале она обыграла первую ракетку мира Анжелику Кербер (1) — 6:4, 2:6, 6:1, пишет championat.com.

Поединок продолжался 1 час 55 минут. На счету Павлюченковой 8 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Кербер подала навылет 3 раза, совершила 2 двойные ошибки и использовала 2 брейковых шанса из 10.

Для 25-летней россиянки это первый титул в сезоне и девятый в карьере. Счет в личных встречах между теннисистками стал 5-4 в пользу Кербер.