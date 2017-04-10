Анастасия Павлюченкова одержала победу на турнире в Монтерее

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова стала победительницей турнира в Монтеррее. В финале она обыграла первую ракетку мира Анжелику Кербер (1) — 6:4, 2:6, 6:1, пишет championat.com.
Поединок продолжался 1 час 55 минут. На счету Павлюченковой 8 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Кербер подала навылет 3 раза, совершила 2 двойные ошибки и использовала 2 брейковых шанса из 10.
Для 25-летней россиянки это первый титул в сезоне и девятый в карьере. Счет в личных встречах между теннисистками стал 5-4 в пользу Кербер.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!