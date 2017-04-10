Половодьем подтоплены приусадебные участки в Ставропольском, Алексеевском и Кинельском районах области

В воскресенье, 9 апреля, вечером поступила информация о подтоплении половодьем приусадебных участков в селах Верхнее и Нижнее Санчелеево Ставропольского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В с. Нижнее Санчелеево подтоплено 11 участков, а в Нижнем Санчелеево три участка.

Также в этот вечер чрезвычайное ведомство довело информацию о подтоплениях в Алексеевском районе. Там при разливе реки Чапаевки подтоплено 14 приусадебных участков. Высота уровня воды на подтопленных территориях составляет 5-10 сантиметров.

А в с. Сосновка Кинельского района в результате обильного снеготаяния подтопило два приусадебных участка. Высота воды на подтопленной территории составляет 5-10 сантиметров.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что органами местного самоуправления в каждом случае организовано информирование населения о подтоплении.