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Общество

В Юношеской библиотеке пройдет космический нон-стоп

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 апреля, в 13:00 в Самарской областной юношеской библиотеке пройдет "космический нон-стоп "Горизонт событий", посвященный Дню космонавтики.

Официально День космонавтики был установлен в апреле 1962 года в честь первого орбитального полета человека вокруг Земли. 12 апреля 1961 года первый космонавт Юрий Гагарин пробыл в околоземном космическом пространстве чуть больше ста минут и навсегда вписал и свое имя и этот полет в мировую историю.

В программе мероприятия:

  • 13:00 — Викторина "Интеллектуальный перегруз".

Перед стартом нон-стопа все посетители библиотеки пройдут "проверку на готовность стать настоящими космонавтами". Интерактивная викторина посвящена наиболее интересным и запоминающимся книгам в жанре космической фантастики, а также фактам о космосе.

  • 13:00 — Игра по станциям "Космос нас ждет".

В ходе игры все ее участники, выполняя задания, будут путешествовать в космическом пространстве от одной станции к другой и в итоге превратятся в настоящих покорителей космоса.

  • 14:00 — Кинопросмотр "Телескоп Хаббла".

В документальном фильме благодаря космическому телескопу Хаббл посетители увидят вселенную такой, какой ее можно увидеть только в космосе, с помощью самого мощного в мире телескопа.

  • 17:00 — Психологическая ролевая игра "Спасатели".

Участники игры становятся пассажирами космического корабля и отправляются в очередное путешествие, но мир космоса полон тайн и опасностей и каждый вправе решать, как он проживет свою жизнь. Кто-то предпочтет прожить ее в человеческом обличье, кто-то готов попробовать рискнуть и получить новые возможности, отказавшись при этом от чего-то привычного. Выбор каждый делает сам.

  • 19:00 — Открытое занятие "Мастерской коллажа" к 12 апреля и презентация выставки, посвященной Дню космонавтики.

Все желающие смогут создать свой неповторимый коллаж, посвященный теме космоса, а также побывать на открытии уникальной выставки коллажных работ, которая представит космический мир в необычном ракурсе.

  • 20:00 — Акустический концерт группы "Не могу сказать".

Завершит День космонавтики в юношеской библиотеке выступление группы "Не могу сказать", которая исполнит популярные мелодии.

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Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!

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Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

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А ты прямо много знаешь Аленушка....

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Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.

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