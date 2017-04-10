СМИ: Предправления "Солидарности" покидает банк

Сразу несколько источников на самарском финансовом рынке говорят об отставке председателя правления банка "Солидарность" Николая Меркулова, пишет "Самарское обозрение".

По информации ряда источников издания, председатель правления кредитной организации Николай Меркулов или уже покинул свой пост, или сделает это в ближайшее время. Официально ни руководство банка, ни его владельцы данную информацию не подтверждают.

Напомним, Николай Меркулов возглавил "Солидарность" меньше года назад — в мае 2016 года. До прихода в банк он занимал пост заместителя управляющего отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ. Уже тогда самарские банкиры объясняли данное назначение желанием владельцев самарского банка обеспечить лоббистскую поддержку в ЦБ. Дело в том, что "Солидарность" в тот момент находилась в весьма уязвимом положении. В кредитной организации шел процесс повторной санации, которую курировали ивановские Кранбанк и компания "Зарубежэнергопроект". Причем финансовое положение банка сложно было назвать идеальным.

До прихода Меркулова долгое время банк возглавлял представитель Агентства по страхованию вкладов Станислав Волошин, который обеспечивал банку лояльность со стороны госкорпорации. Меркулов же мог обеспечить банку благосклонное отношение со стороны регулятора, от позиции которого во многом зависело будущее "Солидарности". А учитывая большой объем проблемных активов, конфликт с ЦБ вполне мог привести к весьма плачевному для банка финалу. Присутствие в руководстве банка представителя ЦБ нивелировало подобные риски.

Однако, судя по всему, в избранной бенефициарами "Солидарности" стратегии что-то пошло не так. Сразу несколько источников "СО" сообщили, что Николай Меркулов больше не является руководителем банка, а управляет кредитной организацией делегированный сотрудник Кранбанка. Получить официальное подтверждение данной информации "СО" не удалось. На сайте "Солидарности" изменений в составе правления не зафиксировано.

Официальный ответ на запрос "СО" от "Солидарности" и Кранбанка на момент сдачи номера получить не удалось. В "Зарубежэнергопроекте" сообщили, что на подобный вопрос может ответить только председатель правления компании Константин Сморочинский, до понедельника отбывший в командировку. В приемной банка "Солидарность" сообщили, что Меркулов числится председателем правления, однако на данный момент в городе отсутствует.