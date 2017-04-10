Прокуратура не нашла нарушений в выводе участка из рекреационной зоны в Студеном овраге Виктором Сурковым

Самарская прокуратура не нашла нарушений в выводе участка из рекреационной зоны в Студеном овраге, пишет "Самарское обозрение".
Напомним, Виктор Сурков добился перевода застроенного им участка в рекреационной зоне Студеного оврага в зону Ж-1 (малоэтажная жилая застройка индивидуальными домами). Там с 2009 г. находятся три жилых дома. Фактически это усадьба Виктора Суркова, зарегистрированная на его доверенных лиц.
На слушаниях заявку сотрудника группы "Виктор и Ко" Андрея Чернова с перевесом в три голоса поддержали. Но внести изменения в ПЗЗ сразу чиновники не рискнули - 10 марта 2016 г. предложение Чернова по переводу зоны отклонили. Приняли его лишь со 2 февраля 2017 года.
Как теперь стало известно, прокуратура Самары проводила проверку в отношении смены зоны участка Виктора Суркова. "При изучении проекта внесения изменений в ПЗЗ на участке в 2,6 га в Студеном овраге прокуратурой несоответствия федеральному и региональному законодательству не выявлены. Проверки по вопросу строительства зданий на участке прокуратурой не проводились, информация отсутствует", — сообщили изданию в городской прокуратуре.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!