Прокуратура не нашла нарушений в выводе участка из рекреационной зоны в Студеном овраге Виктором Сурковым

Самарская прокуратура не нашла нарушений в выводе участка из рекреационной зоны в Студеном овраге, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, Виктор Сурков добился перевода застроенного им участка в рекреационной зоне Студеного оврага в зону Ж-1 (малоэтажная жилая застройка индивидуальными домами). Там с 2009 г. находятся три жилых дома. Фактически это усадьба Виктора Суркова, зарегистрированная на его доверенных лиц.

На слушаниях заявку сотрудника группы "Виктор и Ко" Андрея Чернова с перевесом в три голоса поддержали. Но внести изменения в ПЗЗ сразу чиновники не рискнули - 10 марта 2016 г. предложение Чернова по переводу зоны отклонили. Приняли его лишь со 2 февраля 2017 года.

Как теперь стало известно, прокуратура Самары проводила проверку в отношении смены зоны участка Виктора Суркова. "При изучении проекта внесения изменений в ПЗЗ на участке в 2,6 га в Студеном овраге прокуратурой несоответствия федеральному и региональному законодательству не выявлены. Проверки по вопросу строительства зданий на участке прокуратурой не проводились, информация отсутствует", — сообщили изданию в городской прокуратуре.



