Куйбышевский НПЗ стал "Налогоплательщиком года"

АО "Куйбышевский НПЗ", дочернее общество НК "Роснефть", стало обладателем ежегодной международной премии "Налогоплательщик года" — 2016 и занесён в Федеральный реестр добросовестных налогоплательщиков.
АО "КНПЗ" был вручён диплом лауреата международной премии, а также "Знак качества: образцовый налогоплательщик" и сертификат за создание эффективной структуры управления и значительный вклад в национальную экономику.
Награда такого уровня является символом общественного признания. Это отличный показатель высокого уровня социальной ответственности предприятия.
Премия присуждается организациям, ответственно подходящим к вопросу налоговой дисциплины в части своевременной и корректной подачи налоговой отчётности и уплаты налогов. Отбор номинантов осуществляется на основании аналитического исследования, проводимого Фондом содействия развитию предпринимательства на основании данных Росстата, справочника Администрации Президента Российской Федерации, рейтинговых агентств и других открытых источников информации.
Последние комментарии
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее
там давно не Николай Иванович