Куйбышевский НПЗ стал "Налогоплательщиком года"

АО "Куйбышевский НПЗ", дочернее общество НК "Роснефть", стало обладателем ежегодной международной премии "Налогоплательщик года" — 2016 и занесён в Федеральный реестр добросовестных налогоплательщиков.

АО "КНПЗ" был вручён диплом лауреата международной премии, а также "Знак качества: образцовый налогоплательщик" и сертификат за создание эффективной структуры управления и значительный вклад в национальную экономику.

Награда такого уровня является символом общественного признания. Это отличный показатель высокого уровня социальной ответственности предприятия.

Премия присуждается организациям, ответственно подходящим к вопросу налоговой дисциплины в части своевременной и корректной подачи налоговой отчётности и уплаты налогов. Отбор номинантов осуществляется на основании аналитического исследования, проводимого Фондом содействия развитию предпринимательства на основании данных Росстата, справочника Администрации Президента Российской Федерации, рейтинговых агентств и других открытых источников информации.