В Самарской области в ближайшие дни сохранится теплая погода без осадков

В Самарской области сохранится теплая погода, сообщают в Приволжском УГМС.
В понедельник, 10 апреля, облачно с прояснениями без существенных осадков. Температура воздуха составит +5 ... +10 °C. Ветер северный 5-10 м/с.
Во вторник, 11 апреля, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью столбик термометра опустится от +2 до -3 °C, днем поднимется от +7 до +12 °C. Ветер юго-западный 3-8 м/с.
В среду, 12 апреля, облачно с прояснениями без осадков. В ночные часы похолодает от +5 до 0 °C, днем потеплеет от +8 до +13 °C.
Последние комментарии
Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!