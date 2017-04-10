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Происшествия

В подъезде дома на ул. 8-я Радиальная в Самаре врачи "скорой" спасали раненного ножом мужчину

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 9 апреля, примерно в 21:24, по предварительным данным в подъезде дома по ул. 8-я Радиальная в Самаре на площадке между этажами понадобилась помощь 27-летнему мужчине, раненному ножом в бедро, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего была вызвана "скорая". Прибывшие врачи оказали мужчине помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.

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