В подъезде дома на ул. 8-я Радиальная в Самаре врачи "скорой" спасали раненного ножом мужчину

В воскресенье, 9 апреля, примерно в 21:24, по предварительным данным в подъезде дома по ул. 8-я Радиальная в Самаре на площадке между этажами понадобилась помощь 27-летнему мужчине, раненному ножом в бедро, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего была вызвана "скорая". Прибывшие врачи оказали мужчине помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.