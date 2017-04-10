В подъезде дома на ул. 8-я Радиальная в Самаре врачи "скорой" спасали раненного ножом мужчину

В воскресенье, 9 апреля, примерно в 21:24, по предварительным данным в подъезде дома по ул. 8-я Радиальная в Самаре на площадке между этажами понадобилась помощь 27-летнему мужчине, раненному ножом в бедро, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Для пострадавшего была вызвана "скорая". Прибывшие врачи оказали мужчине помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.
Последние комментарии
Инфекционная больница в Семашко- это ад на земле… Такого жутчайшего отношения медперсонала к пациентам нигде больше не видел (моя дочь чудом там выжила только после того, как подняли скандал)… для всех остальных- выжил, значит повезло… причем платные палаты (а по факту это сарай за деньги) находятся на первом этаже, а весь персонал, в том числе и палата интенсивной терапии на втором (естественно они на первый этаж не спускаются). врачи просто не занимаются пациентами (зачастую демонстративно), а это же дети, причем не чужие, а свои, Самарские детишки, которые ещё не могут за себя не то, что постоять, зачастую и ответить не могут, передает comandir.com. Не дай Бог попасть к этим КОНОВАЛАМ и НЕЛЮДЯМ… Очень жалко, что так происходит по отношению к детям, геноцид какой-то… От сердца желаю этим людям такого же к себе отношения как и они к своим пациентам…
Трехнедельный ребенок в сумке-кенгуру? Я вот думаю, силовики должны проверить не от перелома ли шейных позвонков наступила смерть. Потому что еще в роддоме говорят - ребенок не держит головку до двух месяцев и его нельзя носить в рюкзаке-кенгуру. Тут следует привлекать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
это уже перебор. По Лазо 2 балкона уже отвалились, по счастливой случайности никто не пострадал. Сейчас девушке по голове кусок попал, а ведь по той дорожке что идет вдоль домов ходит очень много людей. Когда будут предпринимать меры по укреплению зданий? Ждем первой смерти?
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
На меня 25 февраля глыба упала по адресу Комсомольская 37, с 5 этажа, чудом не попала в голову, сломала руку, в результате раздробленна лучевая кость., месяц провел в больнице, делали операцию.