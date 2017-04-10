В СГИКе пройдет международный музыкальный фестиваль имени Савелия Орлова

Стала известна программа международного музыкального фестиваля им. Савелия Орлова в Самаре. Он начнется 23 апреля в Самарском государственном институте культуры (СГИК), сообщила пресс-служба вуза.

23 апреля. 09:00-16:00 — акустические репетиции, СГИК, ул. Фрунзе, 167 и ул. Фрунзе, 138;

16:00-16:30 — регистрация участников конкурса, СГИК, ул. Фрунзе, 167;

18:00 — жеребьевка участников творческих конкурсов, СГИК, ул. Фрунзе, 167;

19:30-21:00 — церемония открытия фестиваля, СГИК, ул. Фрунзе, 167. 24 апреля. Конкурсные прослушивания (ул. Фрунзе, 167): номинация "Оркестровые духовые и ударные инструменты", первый тур пройдет в 10:00-13:00 и 14:00–18:00;

номинация "Оркестровые струнные инструменты", первый тур пройдет в 10:00-13:00 и 14:00-18:00;

номинация "Дирижирование академическим хором", первый тур пройдет в 11:00. 25 апреля. Международная научно-практическая конференция "Профессиональное музыкальное искусство в контексте мировой культуры" начнется в 10:00. Конкурсные прослушивания: номинация "Оркестровые духовые и ударные инструменты", первый тур пройдет в 09:00-13:00.

номинация "Оркестровые струнные инструменты", первый тур пройдет в 10:00 — 13:00 и 14:00 — 20:00.

номинация "Ансамбль", первый тур пройдет в 14:00–17:00.

номинация "Дирижирование академическим хором" второй тур пройдет в 18:00. 26 апреля. В 10:00 по адресу ул. Фрунзе, 138 начнется концерт самарских композиторов. Конкурсные прослушивания: Второй тур в номинации "Оркестровые духовые и ударные инструменты" (ул. Фрунзе, 167)

Второй тур в номинации "Оркестровые струнные инструменты"

Третий тур в номинации "Дирижирование академическим хором" 27 апреля. С 10:00 в СГИК (ул. Фрунзе, 138) пройдут мастер-классы профессора Шиша, профессора Богданяна, профессора Певзнера. В 14:00 в Актовом зале СГИКа (ул. Фрунзе, 167) начнется церемония награждения участников конкурса-фестиваля. В 16:00 — торжественное закрытие Фестиваля и гала-концерт лауреатов.