В СГИКе пройдет международный музыкальный фестиваль имени Савелия Орлова

Стала известна программа международного музыкального фестиваля им. Савелия Орлова в Самаре. Он начнется 23 апреля в Самарском государственном институте культуры (СГИК), сообщила пресс-служба вуза.
23 апреля.
- 09:00-16:00 — акустические репетиции, СГИК, ул. Фрунзе, 167 и ул. Фрунзе, 138;
- 16:00-16:30 — регистрация участников конкурса, СГИК, ул. Фрунзе, 167;
- 18:00 — жеребьевка участников творческих конкурсов, СГИК, ул. Фрунзе, 167;
- 19:30-21:00 — церемония открытия фестиваля, СГИК, ул. Фрунзе, 167.
24 апреля.
Конкурсные прослушивания (ул. Фрунзе, 167):
- номинация "Оркестровые духовые и ударные инструменты", первый тур пройдет в 10:00-13:00 и 14:00–18:00;
- номинация "Оркестровые струнные инструменты", первый тур пройдет в 10:00-13:00 и 14:00-18:00;
- номинация "Дирижирование академическим хором", первый тур пройдет в 11:00.
25 апреля.
Международная научно-практическая конференция "Профессиональное музыкальное искусство в контексте мировой культуры" начнется в 10:00.
Конкурсные прослушивания:
- номинация "Оркестровые духовые и ударные инструменты", первый тур пройдет в 09:00-13:00.
- номинация "Оркестровые струнные инструменты", первый тур пройдет в 10:00 — 13:00 и 14:00 — 20:00.
- номинация "Ансамбль", первый тур пройдет в 14:00–17:00.
- номинация "Дирижирование академическим хором" второй тур пройдет в 18:00.
26 апреля.
В 10:00 по адресу ул. Фрунзе, 138 начнется концерт самарских композиторов.
Конкурсные прослушивания:
- Второй тур в номинации "Оркестровые духовые и ударные инструменты" (ул. Фрунзе, 167)
- Второй тур в номинации "Оркестровые струнные инструменты"
- Третий тур в номинации "Дирижирование академическим хором"
27 апреля.
С 10:00 в СГИК (ул. Фрунзе, 138) пройдут мастер-классы профессора Шиша, профессора Богданяна, профессора Певзнера. В 14:00 в Актовом зале СГИКа (ул. Фрунзе, 167) начнется церемония награждения участников конкурса-фестиваля. В 16:00 — торжественное закрытие Фестиваля и гала-концерт лауреатов.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!