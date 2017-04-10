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Музыка Культура

В СГИКе пройдет международный музыкальный фестиваль имени Савелия Орлова

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стала известна программа международного музыкального фестиваля им. Савелия Орлова в Самаре. Он начнется 23 апреля в Самарском государственном институте культуры (СГИК), сообщила пресс-служба вуза.

23 апреля.

  • 09:00-16:00 — акустические репетиции, СГИК, ул. Фрунзе, 167 и ул. Фрунзе, 138;
  • 16:00-16:30 — регистрация участников конкурса, СГИК, ул. Фрунзе, 167;
  • 18:00 — жеребьевка участников творческих конкурсов, СГИК, ул. Фрунзе, 167;
  • 19:30-21:00 — церемония открытия фестиваля, СГИК, ул. Фрунзе, 167.

24 апреля.

Конкурсные прослушивания (ул. Фрунзе, 167):

  • номинация "Оркестровые духовые и ударные инструменты", первый тур пройдет в 10:00-13:00 и 14:00–18:00;
  • номинация "Оркестровые струнные инструменты", первый тур пройдет в 10:00-13:00 и 14:00-18:00;
  • номинация "Дирижирование академическим хором", первый тур пройдет в 11:00.

25 апреля.

Международная научно-практическая конференция "Профессиональное музыкальное искусство в контексте мировой культуры" начнется в 10:00.

Конкурсные прослушивания:

  • номинация "Оркестровые духовые и ударные инструменты", первый тур пройдет в 09:00-13:00.
  • номинация "Оркестровые струнные инструменты", первый тур пройдет в 10:00 — 13:00 и 14:00 — 20:00.
  • номинация "Ансамбль", первый тур пройдет в 14:00–17:00.
  • номинация "Дирижирование академическим хором" второй тур пройдет в 18:00.

26 апреля.

В 10:00 по адресу ул. Фрунзе, 138 начнется концерт самарских композиторов.

Конкурсные прослушивания:

  • Второй тур в номинации "Оркестровые духовые и ударные инструменты" (ул. Фрунзе, 167)
  • Второй тур в номинации "Оркестровые струнные инструменты"
  • Третий тур в номинации "Дирижирование академическим хором"

27 апреля.

С 10:00 в СГИК (ул. Фрунзе, 138) пройдут мастер-классы профессора Шиша, профессора Богданяна, профессора Певзнера. В 14:00 в Актовом зале СГИКа (ул. Фрунзе, 167) начнется церемония награждения участников конкурса-фестиваля. В 16:00 — торжественное закрытие Фестиваля и гала-концерт лауреатов.

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Молодцы!

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Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

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Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 13:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

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