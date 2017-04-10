Депутаты гордумы Тольятти: "Горожане не должны страдать из-за нерадивого подрядчика"

Едва ли не на каждом заседании Думы Тольятти в летний период 2016 года депутаты поднимали вопрос о неудовлетворительном ходе работ по благоустройству внутриквартальных проездов. Подрядчик — ОАО "ДРСУ" — в июле, сняв старое асфальтовое покрытие, взялся укладывать новое полотно лишь осенью. Часть работ выполнялась в период дождей и снегопадов.

На выездном заседании профильного комитета СГД, участие в котором приняли и депутаты Думы Тольятти, подрядчик признал, что работы производились "по грани ГОСТа". Областное министерство отказалось перечислять средства субсидии до устранения брака. Эта сумма до сих пор не выплачена, ситуация перешла в судебную плоскость. Тольяттинские парламентарии обеспокоены развитием событий, ведь под угрозой оказалось и финансирование соответствующих работ в 2017 году.

Последствия прошлогодней недобросовестной работы подрядчика не заставили себя ждать. Но самое печальное то, что эти последствия могут стать еще более тяжелыми. Во-первых, есть вероятность того, что бремя оплаты контрактных обязательств перед ОАО "ДРСУ" ляжет на местный бюджет. А это 166 млн рублей! Во-вторых, не исключено, что именно прошлогодняя история обернулась пробуксовкой тольяттинской заявки, касающейся выделения в нынешнем году из региональной казны средств на благоустройство внутриквартальных проездов.

Ситуация стала предметом рассмотрения непосредственно на заседании Думы г. о. Тольятти 5 апреля. Как выяснилось, работы по 73 из 144 объектов прошлого года так и не оплачены. Финансирование предполагалось из двух источников. Администрация г. о. Тольятти все акты выполненных работ подписала и оплатила. А вот из областного министерства субсидия на работу подрядчика не была перечислена — в связи с явными недоделками и крупными претензиями к качеству работы. В дальнейшем события приняли еще более неприятный оборот. Городская администрация в прошлом году попыталась взыскать с подрядчика штрафные санкции в связи со срывом сроков исполнения контрактных обязательств. Речь идет о 2 млн рублей. Однако ОАО "ДРСУ" предъявило встречный иск к администрации Тольятти, как заказчику, по поводу полной оплаты своих работ…

Судебные разбирательства еще не завершены, но при неблагоприятном стечении обстоятельств на бюджет Тольятти может лечь дополнительная нагрузка. Неутешительные перспективы еще раз доказывают правоту депутатского корпуса, неоднократно высказывавшего претензии исполнительной власти в связи с либеральным отношением к подрядчику, не приступившему к работе в срок и осуществлявшему их с нарушением технологии. Обоснованной была критика Думы и по поводу кадровой политики администрации г. о. Тольятти, допустившей частую смену руководства ОАО "ДРСУ". Особую пикантность ситуации придает тот факт, что 100% акций упомянутого акционерного общества принадлежит муниципалитету.

Словом, наследство будущему главе г. о. Тольятти достается незавидное. Особенно если учесть, что заложником действий проштрафившихся заказчика и подрядчика может стать все население Тольятти. Депутаты Думы г. о. Тольятти еще прошлой осенью заявляли, что увязывать величину предоставляемых нашему городу субсидий на ремонт внутриквартальных проездов с результатами освоения этих средств ОАО "ДРСУ" нецелесообразно. Иначе за вину конкретного подрядчика будет наказано все городское сообщество. К тому же подрядчик на выполнение работ будет определяться на конкурсной основе, а, стало быть, не факт, что это снова будет ОАО "ДРСУ".

Меж тем, перспективы получения средств областной субсидии на благоустройство внутриквартальных проездов не ясны. Поэтому депутаты решили провести отдельное совещание по данной проблеме. Возможно, потребуется подготовить обращение в адрес региональных властей, чтобы форсировать выделение для нашего города необходимых средств. Заявка тольяттинского муниципалитета по внутриквартальным проездам составляет 330 млн рублей.