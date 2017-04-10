"МегаФон" вновь признан лучшим поставщиком телекоммуникационных услуг для государственных заказчиков

"МегаФон" стал победителем конкурса "Лучший поставщик 2016 года" в двух номинациях: "Лучший поставщик услуг телекоммуникации, связи" и "Лучший поставщик товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных и корпоративных нужд". Организаторами конкурса выступили "Московская ассоциация предпринимателей" и Торгово-промышленная палата РФ.

"Для нас — большая честь принять эти награды. Это объективная независимая оценка нашей работы. Благодаря мощной инфраструктуре, опыту и гибкому подходу к реализации проектов национального и международного масштаба "МегаФон" стал сильным конкурентом на рынке услуг для государственных заказчиков", — комментирует Сергей Буланча, директор по работе с государственными клиентами "МегаФона".

"МегаФон" занимает ведущие позиции в государственном сегменте среди операторов по предоставлению фиксированной, мобильной и конфиденциальной связи и вносит существенный вклад в подготовку и организацию масштабных проектов государственного значения. В течение многих лет компания является надежным партнером государственных заказчиков, а за 2016 год "МегаФон" заключил более 3000 контрактов и договоров. Наиболее востребованы услуги "МегаФона" в силовых ведомствах, финансовом секторе и промышленности.

В работе с государственными заказчиками "МегаФон" предлагает комплексные решения "под ключ". Среди крупных проектов компании: "умный" мониторинг и контроль безопасности сети электроснабжения для энергетической компании "Россети", контроль движения автотранспорта для "РТ-Инвест Транспортные системы", система экстренного реагирования для "ГЛОНАСС".

"МегаФон" успешно справился с организацией связи для событий государственного значения: Олимпиады в Сочи, Универсиады в Казани, Саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 году, G-20 в Санкт-Петербурге в 2013 году, Петербургского международного экономического форума, Россия-АСЕАН в 2016 году. В этом году "МегаФон" выбрали поставщиком инфраструктуры для всех объектов проведения мероприятий Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира в 2018 году.

Все это стало возможным благодаря профессиональной команде и инфраструктурному преимуществу "МегаФона". По данным Роскомнадзора по итогам 2016 года "МегаФон" лидирует по количеству базовых станций. Оператор первым развернул по территории всей России сеть 4G, запустил LTE Advanced в большинстве крупных российских городов, активно участвует в развитии стандарта 5G и первым в России планирует запустить в коммерческую эксплуатацию стандарт NB-IoT для Интернета вещей.