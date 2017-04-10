"МегаФон" вновь признан лучшим поставщиком телекоммуникационных услуг для государственных заказчиков

"МегаФон" стал победителем конкурса "Лучший поставщик 2016 года" в двух номинациях: "Лучший поставщик услуг телекоммуникации, связи" и "Лучший поставщик товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных и корпоративных нужд". Организаторами конкурса выступили "Московская ассоциация предпринимателей" и Торгово-промышленная палата РФ.
"Для нас — большая честь принять эти награды. Это объективная независимая оценка нашей работы. Благодаря мощной инфраструктуре, опыту и гибкому подходу к реализации проектов национального и международного масштаба "МегаФон" стал сильным конкурентом на рынке услуг для государственных заказчиков", — комментирует Сергей Буланча, директор по работе с государственными клиентами "МегаФона".
"МегаФон" занимает ведущие позиции в государственном сегменте среди операторов по предоставлению фиксированной, мобильной и конфиденциальной связи и вносит существенный вклад в подготовку и организацию масштабных проектов государственного значения. В течение многих лет компания является надежным партнером государственных заказчиков, а за 2016 год "МегаФон" заключил более 3000 контрактов и договоров. Наиболее востребованы услуги "МегаФона" в силовых ведомствах, финансовом секторе и промышленности.
В работе с государственными заказчиками "МегаФон" предлагает комплексные решения "под ключ". Среди крупных проектов компании: "умный" мониторинг и контроль безопасности сети электроснабжения для энергетической компании "Россети", контроль движения автотранспорта для "РТ-Инвест Транспортные системы", система экстренного реагирования для "ГЛОНАСС".
"МегаФон" успешно справился с организацией связи для событий государственного значения: Олимпиады в Сочи, Универсиады в Казани, Саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 году, G-20 в Санкт-Петербурге в 2013 году, Петербургского международного экономического форума, Россия-АСЕАН в 2016 году. В этом году "МегаФон" выбрали поставщиком инфраструктуры для всех объектов проведения мероприятий Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира в 2018 году.
Все это стало возможным благодаря профессиональной команде и инфраструктурному преимуществу "МегаФона". По данным Роскомнадзора по итогам 2016 года "МегаФон" лидирует по количеству базовых станций. Оператор первым развернул по территории всей России сеть 4G, запустил LTE Advanced в большинстве крупных российских городов, активно участвует в развитии стандарта 5G и первым в России планирует запустить в коммерческую эксплуатацию стандарт NB-IoT для Интернета вещей.
Последние комментарии
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)