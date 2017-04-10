В Самаре формируют земельные участки для застройки территории Стрелки

В Самаре ведутся активные работы по формированию земельных участков в рамках проекта комплексной застройки "Стрелка".

Об этом сообщает региональное министерство строительство со ссылкой на данные заседания Общественного совета минстроя.

Как сообщается, формирование земельных участков происходит в соответствии с Проектом межевания территории. Также сейчас ведутся работы по проектированию в рамках заключенных госконтрактов.

"Сегодня наша задача — войти в список объектов, которые получат федеральное финансирование. Мы контролируем ход работ в данном направлении", — подчеркнул министр строительства Александр Баландин.

Напомним, проект "Стрелка" в границах улиц Комсомольская, Фрунзе и акваторий рек Волга и Самара реализуется в рамках реновации исторического центра города. Это один из полномасштабных проектов развития исторического центра Самары, созданный при поддержке и активном участии как областных властей, так и профессионального сообщества. Главной целью проекта является включение депрессивной в своей массе территории в общедоступное городское пространство.

Общая площадь территории, реновируемой в рамках данного проекта, — 120 гектаров. Сегодня 57% этой территории (68 га) занято промышленными и коммунально-складскими застройками. После реализации проекта эта зона сократится до 3% (3,1 га). Здесь появится новая набережная протяженностью более 4 км, численность "дневного" населения увеличится с 4 тыс. до 15 тыс. человек.

На проектируемой территории расположены жилые дома общей площадью 156,8 тыс. кв. м, часть из них общей площадью 116 тыс. кв. м будут сохранены. В их числе 27 объектов культурного наследия федерального и регионального уровня (девять из них будут отреставрированы в рамках программы подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018), а также 49 вновь выявленных (23 из них будут отреставрированы в рамках программы подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018). Их планируется отреставрировать, придав им новый функционал и открыв для широкой общественности.

Так, в особняке Субботина-Шихобалова (Дом губернатора) разместится региональный культурный центр, где будут проходить различные мероприятия и выставки. Дополнительно будет возведено 290,7 тыс. кв. м. жилья. Однако проект не предусматривает массового жилищного строительства. Основная задача — создать на данной территории центр общественной жизни.

В настоящее время в рамках реализации проекта "Стрелка" разработаны и утверждены проект планировки территории и проект межевания территории, проводятся работы по внесению изменений в генплан Самары.