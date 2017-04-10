Инспектора Ростехнадзора из Сызрани обвиняют в получении взятки

В Сызрани завершено расследование уголовного дела госинспектора Тольяттинского межтерриториального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского Управления Ростехнадзора. Мужчину обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
По версии следствия, 17 февраля 2017 г. инспектор получил от индивидуального предпринимателя 30 тыс. руб. за выдачу в кратчайшие сроки замечания по объекту "Техническое перевооружение сети газоснабжения, в том числе межпоселковой город Сызрань и Сызранского района с подключением котла наружного исполнения для отопления нежилого здания, расположенного в одном из домов".
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?