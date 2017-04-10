Инспектора Ростехнадзора из Сызрани обвиняют в получении взятки

В Сызрани завершено расследование уголовного дела госинспектора Тольяттинского межтерриториального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского Управления Ростехнадзора. Мужчину обвиняют в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, 17 февраля 2017 г. инспектор получил от индивидуального предпринимателя 30 тыс. руб. за выдачу в кратчайшие сроки замечания по объекту "Техническое перевооружение сети газоснабжения, в том числе межпоселковой город Сызрань и Сызранского района с подключением котла наружного исполнения для отопления нежилого здания, расположенного в одном из домов". Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд.