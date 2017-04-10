Очередного автомобилиста, отказавшегося от освидетельствования, обвиняют в попытке дать взятку полицейскому

Следственный отдел по Сызрани СУ СК РФ по Самарской области завершил расследование уголовного дела 58-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на мелкое взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 6 марта 2017 г. мужчина в служебном автомобиле ДПС на 933 км трассы М-5 в Сызранском районе попытался передать 10 тыс. руб. инспектору ДПС за не составление протокола в связи с тем, что автомобилист отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Правоохранитель отказался от взятки.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд.