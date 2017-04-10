Очередного автомобилиста, отказавшегося от освидетельствования, обвиняют в попытке дать взятку полицейскому

Следственный отдел по Сызрани СУ СК РФ по Самарской области завершил расследование уголовного дела 58-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на мелкое взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 6 марта 2017 г. мужчина в служебном автомобиле ДПС на 933 км трассы М-5 в Сызранском районе попытался передать 10 тыс. руб. инспектору ДПС за не составление протокола в связи с тем, что автомобилист отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Правоохранитель отказался от взятки.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?