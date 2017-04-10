Заведующая детсадом: "Образование бесплатное, но родители в этом участвуют"

В распоряжении Волга Ньюс оказалась аудиозапись, на которой заведующая одного из детских садов Самары рассказывает журналисту, пришедшему в учреждение в качестве матери потенциального воспитанника, об особенностях городской системы образования.

"Финансирование в городе подушевое, то есть зависит от количества детей, посещающих детский сад, — рассказывает заведующая. — Где-то детей в группах много — по тридцать человек. У нас маленькие группы. У нас есть спонсоры, которые с нами работают. Но тем не менее денег не хватает".

Заведующая сообщает, что плата за питание сейчас 136 руб. в день. В случае, если ребенок не посещает детский сад — плату за питание в эти дни не берут, то есть производится перерасчет. Также представитель детского учреждения рассказывает, что взимается плата и за некоторые допсулуги, она уже не подразумевает перерасчета.

Заведующая также говорит о вступительном взносе: "Обязать мы никого не можем. Просто родители которые к нам идут, как правило, в курсе ситуации, которая у нас есть. То есть мы проводим родительское собрание, объясняем. Исключительно добровольно, если у человека есть, так сказать, желание помочь. То есть как везде, вы в любой детский сад придете — вам скажут то же самое. Стандартно".

На вопрос: "Выделяются ли деньги из бюджета на ремонт детского сада?" заведующая в ответ вздыхает и говорит, что это отдельная история.

"В любом случае с вас возьмут ровно столько, сколько возьмут в любом муниципальном саду. Вы куда бы ни пришли… У меня ребенок ходит в школу. Вот знаете… как везде. У вас, наверное, первый ребенок — вы не знаете, что у нас все происходит за счет родителей. То есть образование у нас бесплатное. Но к сожалению, родители в этом участвуют. Ну бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но это в меру, мы всегда с пониманием относимся… то есть если у родителей возможности нет, значит — нет. Никто вас как грушу трясти не будет. И отчислять вас никто не будет, если вы не платите что-то помимо денег на питание".

Мы попросили юристов прослушать аудиозапись с этой беседой и прокомментировать ее.

"Общение с родителем со стороны заведующего было построено максимально корректно, — считает заместитель управляющего партнера адвокатского бюро "Яблоков, Лапицкий и партнёры" Вячеслав Яблоков. — Полный анализ представленной аудиозаписи позволяет утверждать, что в действиях заведующей отсутствуют признаки какого-либо правонарушения".

Нарушения в словах заведующей не видит и адвокат Максим Ткач.

"Заведующую можно упрекнуть, на мой взгляд, если только в излишней искренности, — говорит Максим Ткач. — То, что ремонт в некоторой части финансируется родителями практически во всех учебных заведениях, как и многие другие расходы, ни для кого не секрет. Высказывание "у нас с вас возьмут" можно было бы трактовать как намек на обязательность этого взноса, однако немедленно после этого было разъяснено, что этот взнос сугубо добровольный и посильный. С юридической точки зрения имеет большое значение, как именно оформляется внесение этих взносов родителями. Если деньги вносятся в благотворительный фонд, например, членами попечительского совета которого являются родители, которые контролируют правильность и целесообразность расходования денег, а взносы вносятся на сугубо добровольной основе, то никакого нарушения я тут не вижу. Если взносы вносятся наличными лично директору учебного заведения — это, конечно, нарушение".

На условиях анонимности мы поговорили и с еще одной сотрудницей сферы образования. Она сама также является мамой школьника.

"Родительские деньги тратятся на дополнительный комфорт: пластиковые окна, жалюзи, электронные доски, линолеум и новые красивые двери, мягкие уголки и прочее, — говорит она. — Родители оплачивают дополнительно уборки, вахтеров, охрану. Нужно ли это для лучшего процесса обучения? Детям на этих электронных досках ставят стандартизированные уроки, в которых есть ошибки. Ставят мультики. Родители устраивают все выезды и праздники. Да на это государство не выделяет деньги, но насколько это важно для учебного, процесса? Вместо уроков — всякие Новые года, дни учителя, и Восьмые марта, на которые тоже родители сдают деньги. И каждый ребенок чуть ли не обязан участвовать в куче конкурсов и олимпиад за деньги, чтобы прибавить зарплату учителю. А государство на что-то выделяет деньги, но мне как родителю уже не видно на что, потому что директор перед всеми родителями докладывает о том, денег на ремонт школы не выделили и поэтому, если вы хотите новые полы и двери и новое крыльцо взамен старого обсыпавшегося, сдавайте добровольные 10-20-30 тысяч".

Тем временем редакция Волга Ньюс получила ответ на запрос, отправленный в Генпрокуратуру РФ. В запросе мы указывали и имеющуюся неофициальную информацию о том, что якобы в некоторых случаях собираемые с родителей деньги передаются как "дань" сотрудникам городского департамента образования.

В пришедшем в редакцию по "Почте России" ответном письме, датированном 29 марта, сказано, что наша информация передана для проверки в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, уже в начале апреля сотрудники областного ГУ МВД и СУ СК России по Самарской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении двоих консультантов отдела дошкольного образования департамента образования Самары, подозреваемых в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в октябре 2016 г., подозреваемые потребовали от заведующей одного из детских садов передавать им ежемесячно по 10 тыс. руб. за общее попустительство по службе.

"Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства случившегося, — сообщает ГУ МВД по Самарской области на своем сайте. — Проводятся все необходимые оперативные и следственные действия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых".

По информации Волга Ньюс, это уголовное дело также связано с возбуждением уголовного дела в отношении теперь уже бывшей заведующей детского сада № 1 (мкр. Крутые Ключи) по факту мошенничества.

Пожаловаться на поборы в школах и детсадах можно в органы прокуратуры, например, на сайте: www.samproc.ru.