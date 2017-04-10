Застолье в подъезде закончилось для самарца ограблением

Самарские полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в ограблении собутыльника, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

41-летний местный житель ночью около подъезда дома на ул. Георгия Димитрова познакомился с мужчиной, который попросил у него закурить. Мужчины разговорились, и новый приятель предложил выпить за знакомство, заявив, что его как раз ждет друг в подъезде. При распитии спиртного на одной из лестничных площадок между самарцем и его случайными знакомыми произошел конфликт.

По версии правоохранителей, во время ссоры злоумышленники угрожали ножом собутыльнику, а затем ударили его и отобрали все, что показалось им ценным: 1900 руб., мобильный телефон, золотое кольцо и цепочку, а также куртку и кроссовки. Потерпевший через несколько часов обратился в полицию.

Подозреваемых задержали около ломбарда при попытке сдать похищенный мобильник. После проверки выяснилось, что одному из злоумышленников 40 лет, другому — 31. Старшего мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за грабеж и разбойное нападение, а младшего — за кражу. Подозреваемые признались и рассказали, куда спрятали орудие преступления.

Правоохранители уже изъяли часть похищенного: телефон, золотую цепочку, куртку и кроссовки. Украденную одежду подозреваемые надели сами.

По статье "Разбой" возбуждено уголовное дело.