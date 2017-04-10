16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На станции Липяги двое самарцев пытались похитить рельсы, разрезав их автогеном Появилось видео задержания подозреваемые в сбыте фальшивых пятитысячных купюр Учащийся самарского колледжа продал чужой автомобиль, приняв его за бесхозный В Отрадном мужчина ударил пенсионера табуреткой и ограбил В Самаре 19-летний парень "угостил" наркотиками свою 13-летнюю возлюбленную

Преступления Происшествия

В Самаре арестован мужчина, подозреваемый в убийстве матери сковородой

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 51
Версия для печати

В субботу, 8 апреля, в Советском райсуде Самары было удовлетворено ходатайство районного следственного отдела об аресте 62-летнего мужчины, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью матери, вследствие чего она скончалась.

По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от кровоизлияния под оболочку головного мозга. Как показала криминалистическая экспертиза, престарелую женщину били по голове сковородой.

Арестованный будет направлен на психиатрическую экспертизу для установления его вменяемости на момент совершения преступления.

В каких случаях Вы обращаетесь к стоматологу?

архив опросов

Рост тренда на безалкогольное пиво - это в первую очередь:

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 16:11 У сызранского бизнесмена, проходившего свидетелем по делу об убийстве Гоштов, угнали внедорожник

Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?

lahazax lahazax 27 марта 2017 12:57 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))

Григорий Темнов 26 марта 2017 22:43 Сотрудники ФСБ по подозрению в покушении на мошенничество задержали сотрудника "Транснефти"

Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?

Дмитрий Игнатьев 22 марта 2017 17:51 Что показал полиграф по делу Екатерины Пузиковой, обвиняемой в отравлении мужа-банкира

красивая барышня...

Ekaterina Dronova 13 февраля 2017 12:12 В Самаре кинолога подозревают в том, что она бросила беременную кошку под колеса машины

ну что за люди, и откуда они только берутся?

Фото на сайте

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

Полицейские разоблачили в Тольятти цех по производству поддельных моторных масел

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

В Ставропольском районе "накрыли" производство контрафактного алкоголя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30