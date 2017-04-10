В Самаре арестован мужчина, подозреваемый в убийстве матери сковородой

В субботу, 8 апреля, в Советском райсуде Самары было удовлетворено ходатайство районного следственного отдела об аресте 62-летнего мужчины, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью матери, вследствие чего она скончалась.

По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от кровоизлияния под оболочку головного мозга. Как показала криминалистическая экспертиза, престарелую женщину били по голове сковородой. Арестованный будет направлен на психиатрическую экспертизу для установления его вменяемости на момент совершения преступления.