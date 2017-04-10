В Самаре арестован мужчина, подозреваемый в убийстве матери сковородой

В субботу, 8 апреля, в Советском райсуде Самары было удовлетворено ходатайство районного следственного отдела об аресте 62-летнего мужчины, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью матери, вследствие чего она скончалась.
По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от кровоизлияния под оболочку головного мозга. Как показала криминалистическая экспертиза, престарелую женщину били по голове сковородой.
Арестованный будет направлен на психиатрическую экспертизу для установления его вменяемости на момент совершения преступления.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?