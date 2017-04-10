Жительница Сызрани лишилась шубы в кафе

В Сызрани 41-летняя местная жительница сообщила в полицию, что в кафе у нее украли норковую шубу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Как выяснилось, женщина пришла в заведение со знакомыми. Когда она собиралась уходить, то не обнаружила на вешалке с верхней одеждой свою шубу. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 100 тыс. рублей.

По подозрению в краже правоохранители задержали другую местную жительницу — ровесницу пострадавшей. В тот вечер она также пришла в кафе с друзьями, а перед уходом заметила дорогую вещь. По версии правоохранителей, женщина сложила шубу в пакет и спокойно ушла. Похищенную шубу полицейские обнаружили дома у подозреваемой.

По статье "Кража" возбудили уголовное дело.