Жительница Сызрани лишилась шубы в кафе

В Сызрани 41-летняя местная жительница сообщила в полицию, что в кафе у нее украли норковую шубу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Как выяснилось, женщина пришла в заведение со знакомыми. Когда она собиралась уходить, то не обнаружила на вешалке с верхней одеждой свою шубу. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 100 тыс. рублей.
По подозрению в краже правоохранители задержали другую местную жительницу — ровесницу пострадавшей. В тот вечер она также пришла в кафе с друзьями, а перед уходом заметила дорогую вещь. По версии правоохранителей, женщина сложила шубу в пакет и спокойно ушла. Похищенную шубу полицейские обнаружили дома у подозреваемой.
По статье "Кража" возбудили уголовное дело.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?