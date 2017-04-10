Tele2 представляет новую тарифную линейку

Tele2 запускает федеральную линейку тарифов "Мой". Новые предложения включают безлимитный интернет-трафик в соцсетях и мессенджерах, а также бесплатные звонки на номера Tele2, которые не уменьшают пакет минут.

На смену пакетным тарифам линейки "Черный" приходит совершенно новый продукт Tele2, с другой архитектурой и наполнением. Название линейки тарифов "Мой" отражает близость интересам абонента: "Мой Tele2", "Мой онлайн", "Мой онлайн+" и "Мой разговор". Неизменными остаются принципы тарифообразования оператора, на которых также построены новые предложения: максимальная простота, честность, отсутствие скрытых условий и выгодная цена.

Тарифная линейка "Мой" имеет ряд важных и новых для абонента преимуществ: оператор сделал бесплатными звонки на Tele2 внутри региона и по всей России, и теперь они не расходуют пакет минут. Также в тарифах предусмотрен безлимитный трафик в наиболее популярных социальных сетях (Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники") и мессенджерах (WhatsApp и Viber). В поездках по стране Интернет тарифицируется, как в домашнем регионе, а все входящие звонки бесплатны. На всех тарифах линейки "Мой" остатки не использованных в текущем месяце минут, SMS и гигабайтов переносятся на следующий период. Также оператор не ограничивает абонентов в использовании торрентов и позволяет "раздавать" Интернет с мобильного телефона на другие устройства.

Флагманским предложением оператора станет "Мой Tele2". Это сбалансированный универсальный продукт с посуточной абонентской платой и всеми преимуществами новой линейки. Для клиентов компании в Самарской области его цена составит 7 рублей в сутки, за которые абонент получит 6 Гб трафика, безлимитный доступ к социальным сетям (Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники") и мессенджерам (WhatsApp и Viber), а также бесплатные звонки на Tele2 внутри региона и по всей России.

"Мой онлайн" подойдет активным пользователям Интернета. Тариф подразумевает существенно большее количество гигабайтов, чем на аналогичном тарифе "Самый черный" из предыдущей линейки, за те же деньги. Теперь за 290 рублей абонент получит 10 Гб трафика и 500 минут на номера других операторов Самарского региона. "Мой онлайн+" − это классический "тяжелый" тариф, включающий большой объем трафика (20 Гб) и пакет минут (800 минут на другие номера России). Его стоимость составит 490 рублей.

Тариф "Мой разговор" разработан специально для тех, кому важен пакет минут и не нужен безлимитный доступ к соцсетям и мессенджерам. При этом "Мой разговор" предусматривает пакет Интернета для комфортного пользования услугами передачи данных.

С момента запуска нового продукта все тарифы линейки "Черный" будут закрыты для подключений и переходов. В Самарской области в архив уйдут тарифные планы "Черный", "Очень черный", "Самый черный", "Сверхчерный", "Беспредельно черный".

Андрей Патока, заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов:

"Предыдущая тарифная линейка Tele2 действовала с 2014 года. С тех пор компания получила статус полноценного федерального оператора и стала оказывать широкий набор современных услуг. Мы видим, как стремительно растет доля пакетных тарифов в нашей базе: в 2016 году этот показатель увеличился более чем на 120%. В начале 2017 года мы представили коммуникационную концепцию "Другие правила" и пообещали регулярно выпускать на рынок отличные от конкурентов продукты, активно выступая за права абонентов и против навязанных ограничений. В подтверждение своих слов мы внедряем новую тарифную линейку, где каждое предложение ориентировано на определенный сегмент пользователей и сфокусировано на удовлетворении их потребностей".