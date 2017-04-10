Фонд Натальи Водяновой построит игровую площадку в Сызрани

Сызранский центр диагностики и консультирования стал одним из 17 победителей конкурса на строительство игровых парков и площадок в рамках программы "Игра со смыслом", которую реализует фонд Натальи Водяновой "Обнаженные сердца", сообщает asi.org.ru. Центр занимается обучением и коррекцией отклонений в развитии детей и их социально-психологической реабилитацией.

Одна из главных целей проекта — чтобы на площадках вместе с обычными детьми могли играть дети с ограниченными возможностями здоровья.

"Игра зачастую воспринимается нами как должное. Тем не менее, у миллионов детей просто отсутствуют условия для игры. Одна из основных причин — бедность. Миллионы детей в России проживают за чертой бедности. При этом в стране постоянно увеличивается число неполных семей, где единственный кормилец проводит все время на работе, а дети постоянно находятся без присмотра: перед телевизором или бесцельно гуляя по улицам. Наша задача проста и понятна: мы не можем помочь нуждающимся семьям преодолеть черту бедности, но мы можем подарить их детям светлое и безопасное место для игры на открытом воздухе", — говорят организаторы проекта.