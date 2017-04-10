В Самаре отметили 100 лет со дня рождения Веры Ершовой

В пятницу, 7 апреля, самарцы возложили цветы к мемориальной доске Веры Александровны Ершовой на Театре драмы, а 8 апреля в театре сыграли спектакль "Месье Амилькар, или Человек, который платит". Сцена в финале первого акта, в которой была занята Ершова, шла в записи.

Ровно 100 лет назад родилась народная артистка СССР, лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска", почетный гражданин Самарской области и города Самара Вера Ершова. 7 апреля самарцы возлагали цветы к мемориальной доске на Драмтеатре, коллеги и поклонники вспоминали легендарную актрису. В мероприятии приняли участие министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, труппа драматического театра, коллеги из других театров, а также зрители.

"В каждом хорошем театре должна быть своя легенда, иначе театра не существует, - рассказал Сергей Филиппов. - Вера Александровна Ершова - одна из таких легенд, которые делают театр настоящим. Я думаю, все мы пришли сюда ради одного: сказать Вере Александровне спасибо за то, что она была с нами, и за то, что она - по-прежнему в нашей памяти".

В 1936 году Вера Александровна окончила Саратовское театральное училище им. Слонова. В 1943 году переехала в Куйбышев и 63 года отдала служению в Куйбышевском театре драмы им. М.Горького.

"Вера Александровна Ершова - человек удивительной преданности, - рассказал гендиректор Самарской драмы Вячеслав Гвоздков. - Всю жизнь она проработала в одном театре. Я и студентам своим говорю, что если быть до конца преданным своему региону, своему театру, тогда будет и достойный результат".

В ее творческой биографии - незабываемые женские образы. На сцене куйбышевского театра Вера Ершова сыграла в спектаклях "Парень из нашего города", "Ромео и Джульетта", "С любовью не шутят", "Гарольд и Мод", "Яблочная леди", "Мария Стюарт", "Ричард III", "Гамлет", "Чайка", "Афинские вечера", "Золотая карета", "Материнское поле", "Старомодная комедия", "Таланты и поклонники", "Волки и овцы", "Правда хорошо, а счастье лучше", "На всякого мудреца довольно простоты", "Красавец мужчина", "Визит старой дамы", "Последние", "Проделки Ханумы", "Елизавета Английская", "Мадлен и Моисей", "Милый лжец", "Странная миссис Сэвидж", "Леди Макбет Мценского уезда", "Любовь Яровая". Ершова снималась в картинах "Белая земля" (1970) и "Прошедшее не вернуть" (1988).

8 апреля в театре драмы сыграли спектакль "Месье Амилькар, или Человек, который платит", посвященный 100-летию со дня рождения Ершовой. Спектакль имел одну особенность: сцена в финале первого акта, в которой была занята Ершова, шла в записи. "Месье Амилькар, или Человек, который платит" был последним спектаклем, в котором Вера Ершова выходила на сцену Самарского театра драмы.