В Самаре отметили 100 лет со дня рождения Веры Ершовой

В пятницу, 7 апреля, самарцы возложили цветы к мемориальной доске Веры Александровны Ершовой на Театре драмы, а 8 апреля в театре сыграли спектакль "Месье Амилькар, или Человек, который платит". Сцена в финале первого акта, в которой была занята Ершова, шла в записи.
Ровно 100 лет назад родилась народная артистка СССР, лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска", почетный гражданин Самарской области и города Самара Вера Ершова. 7 апреля самарцы возлагали цветы к мемориальной доске на Драмтеатре, коллеги и поклонники вспоминали легендарную актрису. В мероприятии приняли участие министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, труппа драматического театра, коллеги из других театров, а также зрители.
"В каждом хорошем театре должна быть своя легенда, иначе театра не существует, - рассказал Сергей Филиппов. - Вера Александровна Ершова - одна из таких легенд, которые делают театр настоящим. Я думаю, все мы пришли сюда ради одного: сказать Вере Александровне спасибо за то, что она была с нами, и за то, что она - по-прежнему в нашей памяти".
В 1936 году Вера Александровна окончила Саратовское театральное училище им. Слонова. В 1943 году переехала в Куйбышев и 63 года отдала служению в Куйбышевском театре драмы им. М.Горького.
"Вера Александровна Ершова - человек удивительной преданности, - рассказал гендиректор Самарской драмы Вячеслав Гвоздков. - Всю жизнь она проработала в одном театре. Я и студентам своим говорю, что если быть до конца преданным своему региону, своему театру, тогда будет и достойный результат".
В ее творческой биографии - незабываемые женские образы. На сцене куйбышевского театра Вера Ершова сыграла в спектаклях "Парень из нашего города", "Ромео и Джульетта", "С любовью не шутят", "Гарольд и Мод", "Яблочная леди", "Мария Стюарт", "Ричард III", "Гамлет", "Чайка", "Афинские вечера", "Золотая карета", "Материнское поле", "Старомодная комедия", "Таланты и поклонники", "Волки и овцы", "Правда хорошо, а счастье лучше", "На всякого мудреца довольно простоты", "Красавец мужчина", "Визит старой дамы", "Последние", "Проделки Ханумы", "Елизавета Английская", "Мадлен и Моисей", "Милый лжец", "Странная миссис Сэвидж", "Леди Макбет Мценского уезда", "Любовь Яровая". Ершова снималась в картинах "Белая земля" (1970) и "Прошедшее не вернуть" (1988).
8 апреля в театре драмы сыграли спектакль "Месье Амилькар, или Человек, который платит", посвященный 100-летию со дня рождения Ершовой. Спектакль имел одну особенность: сцена в финале первого акта, в которой была занята Ершова, шла в записи. "Месье Амилькар, или Человек, который платит" был последним спектаклем, в котором Вера Ершова выходила на сцену Самарского театра драмы.
Последние комментарии
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.
Освистают