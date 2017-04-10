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Народное творчество Культура

В Самаре прошел фестиваль дружбы славянских народов

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 апреля в самарском Доме офицеров прошел областной фестиваль "Дружба славянских народов". Его организатором выступил Украинский национально-культурный центр "Проминь" ("Луч") при поддержке администрации губернатора Самарской области, регионального министерства культуры, Дома дружбы народов Самарской области и национальных общественных объединений.

Программа состояла из двух частей - концерта и выставки литературы и предметов быта славянских народов. В концерте участвовали народный украинский хор "Проминь" ("Луч"), активисты Самарской региональной общественной организации "Украинский национально-культурный центр "Проминь" ("Луч")", театр танца "Эклипс", творческие коллективы тольяттинской Белорусской национально-культурной автономии "Неман" и другие фольклорные коллективы Самары и области.

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