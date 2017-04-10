В Самаре прошел фестиваль дружбы славянских народов

9 апреля в самарском Доме офицеров прошел областной фестиваль "Дружба славянских народов". Его организатором выступил Украинский национально-культурный центр "Проминь" ("Луч") при поддержке администрации губернатора Самарской области, регионального министерства культуры, Дома дружбы народов Самарской области и национальных общественных объединений.
Программа состояла из двух частей - концерта и выставки литературы и предметов быта славянских народов. В концерте участвовали народный украинский хор "Проминь" ("Луч"), активисты Самарской региональной общественной организации "Украинский национально-культурный центр "Проминь" ("Луч")", театр танца "Эклипс", творческие коллективы тольяттинской Белорусской национально-культурной автономии "Неман" и другие фольклорные коллективы Самары и области.
Последние комментарии
Жаль.
В какую цену будут пакетики с краской?)
а кто из "верхов" присутствовал на ауди и тайоте лэнд крузере? аж с тремя экипажами ДПСа. ироды...
Только, что вокальный ансамбль "Песни России" вернулся с фестиваля. Впечатления не забываемые. Радость общения с творческими людьми переполняет душу! Спасибо всем организаторам фестиваля!