В Пестравке заработало мобильное отделение больницы Ерошевского

В понедельник, 10 апреля, в Пестравке начало работу мобильное офтальмологическое отделение Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Ерошевского. Жители Пестравского района смогут посетить офтальмолога и провести диагностику и лазерное лечение до 14 апреля, сообщает пресс-служба областного правительства.
До того с 13 по 24 марта офтальмологи принимали жителей Сергиевского района. За 10 рабочих дней они осмотрели 430 пациентов, 81 человек получил лазерное лечение.
После Пестравки мобильный комплекс посетит с. Большая Глушица (с 17 по 28 апреля), с. Кошки (с 15 по 26 мая), с. Елховка (с 29 мая по 9 июня). Запись на прием проводится у офтальмолога по месту жительства, прием бесплатный по полису ОМС. Самарские офтальмологи ведут прием взрослого населения с сахарным диабетом, глаукомой, вторичной катарактой, макулодистрофией и планируют принять в каждом населенном пункте около 400 человек.
Последние комментарии
Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!
Невозможно понять "логику" , а вернее усомниться в здравомыслии "решальщиков". Подспудно успокаивает , что это журналисты ошиблись- Приволжский р-он имели ввиду? А если нет, то полная ахинея. Вывод один-страждущие Волжского и Безенчукского районов НИКОГДА не дождуться своей СКОРОЙ помощи!!!!!
Ранее этот пост занимал Нефедов Б.Н., а не Елена Балахонская!
Ну да, обычным людям не видать таких подарков..... (((
у кого то из начальства появились внуки или правнуки вот и решили таким образом подарочки организовать,интерестно фамилии назовут обладателей дорогих аксесуаров ,,,