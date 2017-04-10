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Здравоохранение Общество

В Пестравке заработало мобильное отделение больницы Ерошевского

ПЕСТРАВКА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 апреля, в Пестравке начало работу мобильное офтальмологическое отделение Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Ерошевского. Жители Пестравского района смогут посетить офтальмолога и провести диагностику и лазерное лечение до 14 апреля, сообщает пресс-служба областного правительства.

До того с 13 по 24 марта офтальмологи принимали жителей Сергиевского района. За 10 рабочих дней они осмотрели 430 пациентов, 81 человек получил лазерное лечение.

После Пестравки мобильный комплекс посетит с. Большая Глушица (с 17 по 28 апреля), с. Кошки (с 15 по 26 мая), с. Елховка (с 29 мая по 9 июня). Запись на прием проводится у офтальмолога по месту жительства, прием бесплатный по полису ОМС. Самарские офтальмологи ведут прием взрослого населения с сахарным диабетом, глаукомой, вторичной катарактой, макулодистрофией и планируют принять в каждом населенном пункте около 400 человек.

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