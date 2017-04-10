Вклад "Инвестиционный" - новое предложение для клиентов Россельхозбанка

Россельхозбанк объявил о запуске нового вклада для физических лиц - "Инвестиционный". Банк предоставляет возможность клиентам получать доход как от размещенных денежных средств на депозите, так и за счет вложений в паевые инвестиционные фонды.
Вклад открывается на сумму от 50 000 рублей или 1 000 долларов США на сроки 180 и 395 дней, пополнение и расходные операции не предусмотрены. В зависимости от срока размещения средств ставка составляет до 8,75% годовых в рублях и до 1,5% годовых в долларах США.
Открытие депозита возможно при условии одновременного приобретения пая (паев) паевых инвестиционных фондов под управлением ООО "РСХБ Управление Активами" на сумму, равную первоначальному взносу по вкладу. На усмотрение клиента - выбор подходящей инвестиционной стратегии: консервативной, сбалансированной либо агрессивной.
Оформить вклад можно в офисах банка на имя клиента, открытие депозита в пользу третьих лиц не допускается.
Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО "Россельхозбанк" можно на официальном сайте банка.
Последние комментарии
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.