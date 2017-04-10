Вклад "Инвестиционный" - новое предложение для клиентов Россельхозбанка

Россельхозбанк объявил о запуске нового вклада для физических лиц - "Инвестиционный". Банк предоставляет возможность клиентам получать доход как от размещенных денежных средств на депозите, так и за счет вложений в паевые инвестиционные фонды.

Вклад открывается на сумму от 50 000 рублей или 1 000 долларов США на сроки 180 и 395 дней, пополнение и расходные операции не предусмотрены. В зависимости от срока размещения средств ставка составляет до 8,75% годовых в рублях и до 1,5% годовых в долларах США.

Открытие депозита возможно при условии одновременного приобретения пая (паев) паевых инвестиционных фондов под управлением ООО "РСХБ Управление Активами" на сумму, равную первоначальному взносу по вкладу. На усмотрение клиента - выбор подходящей инвестиционной стратегии: консервативной, сбалансированной либо агрессивной.

Оформить вклад можно в офисах банка на имя клиента, открытие депозита в пользу третьих лиц не допускается.

Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО "Россельхозбанк" можно на официальном сайте банка.