В Шигонском районе 10 лет колонии получил мужчина, перевозивший героин на продажу

Шигонский районный суд вынес приговор неоднократно судимому за кражи Андрею Латыпову. В этот раз мужчину обвиняли в покушении на сбыт наркотика в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Не имеющий регистрации в РФ Латыпов в июне 2016 г. пытался сбыть 158,77 г героина. Мужчину задержали, когда он перевозил партию наркотика на машине из Новокуйбышевска.

Суд назначил Латыпову 10 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.