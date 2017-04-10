У станции Безенчук ударило током бегавшего по вагонам подростка

В пятницу, 7 апреля, примерно в 21:45, на железнодорожной станции Безенчук, напротив дома №73 по ул. Вокзальной удар током получил 14-летний подросток, предположительно, бегавший по вагонам поезда, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.

Пострадавшего ребенка с электротравмой экипаж "скорой" доставил в Безенчукскую центральную районную больницу.