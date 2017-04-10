У станции Безенчук ударило током бегавшего по вагонам подростка

В пятницу, 7 апреля, примерно в 21:45, на железнодорожной станции Безенчук, напротив дома №73 по ул. Вокзальной удар током получил 14-летний подросток, предположительно, бегавший по вагонам поезда, сообщил корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов.
Пострадавшего ребенка с электротравмой экипаж "скорой" доставил в Безенчукскую центральную районную больницу.
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Недавно лежали в больнице Семашко, в целом норм. Нас положили в палату с ремонтом, врачи к нам нормально относились, вылечили. А вот до этого лежали в инфекционке в больнице №5. Вот там просто жесть! Сначала спали вдвоем с ребенком на одной койке в палате, где 10 человек. В палате не то что ремонт... а буквально куски стены вываливаются. Потом перевели нас в платную палату - там тоже ремонта не было с советских времен. Но это - ерунда по сравнению с тем, что в палате были холодные батареи. Плюс палата угловая. А у ребенка был бронхит. Сутки провели в палате, в "леднике", я в итоге простыла. После жалобы заведующей нам предложили оставлять обогреватель включенным на ночь. А там проводка старая, розетка из стены вываливается... Потом пришел ремонтник, потрогал батареи, сказал, что "тепло не доходит" и исчез. Короче после моих нескольких жалоб "выше" нас перевели в другую палату. Там мы лежали одни, а потом нас объединили с ребенком с другой инфекцией - его рвало. Так мы подцепили новую инфекцию и отправились уже в Семашко.
Инфекционная больница в Семашко- это ад на земле… Такого жутчайшего отношения медперсонала к пациентам нигде больше не видел (моя дочь чудом там выжила только после того, как подняли скандал)… для всех остальных- выжил, значит повезло… причем платные палаты (а по факту это сарай за деньги) находятся на первом этаже, а весь персонал, в том числе и палата интенсивной терапии на втором (естественно они на первый этаж не спускаются). врачи просто не занимаются пациентами (зачастую демонстративно), а это же дети, причем не чужие, а свои, Самарские детишки, которые ещё не могут за себя не то, что постоять, зачастую и ответить не могут, передает comandir.com. Не дай Бог попасть к этим КОНОВАЛАМ и НЕЛЮДЯМ… Очень жалко, что так происходит по отношению к детям, геноцид какой-то… От сердца желаю этим людям такого же к себе отношения как и они к своим пациентам…
Трехнедельный ребенок в сумке-кенгуру? Я вот думаю, силовики должны проверить не от перелома ли шейных позвонков наступила смерть. Потому что еще в роддоме говорят - ребенок не держит головку до двух месяцев и его нельзя носить в рюкзаке-кенгуру. Тут следует привлекать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей
это уже перебор. По Лазо 2 балкона уже отвалились, по счастливой случайности никто не пострадал. Сейчас девушке по голове кусок попал, а ведь по той дорожке что идет вдоль домов ходит очень много людей. Когда будут предпринимать меры по укреплению зданий? Ждем первой смерти?
На меня 25 февраля глыба упала по адресу Комсомольская 37, с 5 этажа, чудом не попала в голову, сломала руку, в результате раздробленна лучевая кость., месяц провел в больнице, делали операцию.