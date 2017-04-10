В Сызрани двух женщин задержали по подозрению в краже у 87-летней пенсионерки

В Сызрани двух молодых женщин задержали по подозрению в краже денег у пенсионерки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратилась 87-летняя местная жительница и сообщила, что у нее из квартиры на ул. Локомобильной похитили 1,5 тыс. руб. и мобильный телефон. По словам заявительницы, накануне к ней заходили две девушки, которые пытались ее "разговорить" и войти в квартиру. Пенсионерка не намерена была долго общаться с гостями и выпроводила их. После ухода девушек женщина заметила пропажу.

Вскоре правоохранители установили личности подозреваемых — местных жительниц 27 и 18 лет. Одна из подозреваемых уже была судима за хранение наркотиков.

По версии полиции, во время общения с пенсионеркой подозреваемым удалось отвлечь ее, в этот момент одна из девушек прошла в квартиру и забрала имущество.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.