Средняя школа села Лопатино Волжского района Самарской области к новому учебному году оснастит кабинеты физики, химии и математики в соответствии с современными нормативами. Средства на лабораторное и демонстрационное оборудование выделило ПАО "Транснефть" в рамках корпоративной благотворительной программы развития школьного образования.

Благотворительная программа рассчитана на три года — с 2017 по 2019 год. За это время новым оборудованием для кабинетов физики, химии и математики укомплектуют 236 школ из 13 регионов России — все они расположены в деревнях и селах, в непосредственной близости от подразделений "Транснефти". В компании рассчитывают, что педагоги смогут улучшить качество образования по точным дисциплинам, а ребята, увлекшись наукой, в перспективе выберут технические специальности и придут работать на объекты трубопроводного транспорта, расположенные на их малой родине.

АО "Транснефть — Дружба", согласно общей корпоративной программе, в течение трех лет оснастит кабинеты точных наук в двух десятках учебных заведений, находящихся в зоне ответственности предприятия. В этом году "Дружба" направила более 12,7 млн рублей четырем сельским школам — тем, в которых обучается наибольшее число детей работников компании — на территории Самарской, Пензенской, Тамбовской и Брянской областей. В нашем регионе в первый этап проекта вошла школа села Лопатино Волжского района, где из 500 учеников примерно у каждого пятого родители работают на линейной производственно-диспетчерской станции "Лопатино".

"Последний раз лабораторное оборудование заменялось в школе десять лет назад, — рассказывает директор ГБОУ СОШ "Образовательный центр" села Лопатино Александр Андреянов. — Морально оно уже устарело, так как нормативы министерства образования меняются. Да и детям интересно все самое новое. Поэтому мы благодарны компании "Транснефть — Дружба" за предоставленную возможность оборудовать классы в соответствии с современными требованиями".

По словам директора школы, около 4 млн рублей для обновления классов на счет образовательного учреждения уже поступили, и с 1 сентября лопатинские ребята начнут обучение в новых кабинетах.