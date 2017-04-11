Средняя школа села Лопатино Волжского района Самарской области к новому учебному году оснастит кабинеты физики, химии и математики в соответствии с современными нормативами. Средства на лабораторное и демонстрационное оборудование выделило ПАО "Транснефть" в рамках корпоративной благотворительной программы развития школьного образования.
Благотворительная программа рассчитана на три года — с 2017 по 2019 год. За это время новым оборудованием для кабинетов физики, химии и математики укомплектуют 236 школ из 13 регионов России — все они расположены в деревнях и селах, в непосредственной близости от подразделений "Транснефти". В компании рассчитывают, что педагоги смогут улучшить качество образования по точным дисциплинам, а ребята, увлекшись наукой, в перспективе выберут технические специальности и придут работать на объекты трубопроводного транспорта, расположенные на их малой родине.
АО "Транснефть — Дружба", согласно общей корпоративной программе, в течение трех лет оснастит кабинеты точных наук в двух десятках учебных заведений, находящихся в зоне ответственности предприятия. В этом году "Дружба" направила более 12,7 млн рублей четырем сельским школам — тем, в которых обучается наибольшее число детей работников компании — на территории Самарской, Пензенской, Тамбовской и Брянской областей. В нашем регионе в первый этап проекта вошла школа села Лопатино Волжского района, где из 500 учеников примерно у каждого пятого родители работают на линейной производственно-диспетчерской станции "Лопатино".
"Последний раз лабораторное оборудование заменялось в школе десять лет назад, — рассказывает директор ГБОУ СОШ "Образовательный центр" села Лопатино Александр Андреянов. — Морально оно уже устарело, так как нормативы министерства образования меняются. Да и детям интересно все самое новое. Поэтому мы благодарны компании "Транснефть — Дружба" за предоставленную возможность оборудовать классы в соответствии с современными требованиями".
По словам директора школы, около 4 млн рублей для обновления классов на счет образовательного учреждения уже поступили, и с 1 сентября лопатинские ребята начнут обучение в новых кабинетах.
Последние комментарии
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!