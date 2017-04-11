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Более 40 тыс. Lada проданы в I квартале в рамках госпрограмм стимулирования спроса

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 40 тыс. автомобилей Lada в первом квартале проданы в рамках госпрограмм стимулирования спроса, сообщил сайт Минпромторга РФ.

Встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с президентом ПАО "АвтоВАЗ" Николя Мором состоялась 10 апреля.

В ходе беседы Мор заявил, что по итогам 2016 г. бренд Lada занял 20% российского рынка легковых автомобилей. В I квартале 2017 года на внутреннем рынке АвтоВАЗ реализовал 61,4 тыс. авто (что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Из них в рамках действующих программ стимулирования спроса — более 40 тыс. автомобилей Lada. В том числе, по программе льготного автокредитования реализовано более 19 тыс. автомобилей, по программе льготного лизинга более тысячи автомобилей, в рамках программы обновления парка более 24 тысяч.

Денис Мантуров и Николя Мор обсудили ряд задач, решить которые предстоит инжиниринговой службе предприятия, в целях развития Lada Сonnection (телематические системы и беспилотные функции), проектов по запуску производства автоматической коробки передач, перспективных требований СО2 для европейского рынка.

Для реализации этих проектов Министр порекомендовал президенту АвтоВАЗа привлечь возможности ГНЦ "НАМИ" и использовать его накопленный потенциал, как кадровый, так и технический.
Также президент АвтоВАЗа поделился планами по расширению географии экспортных поставок.

Среди ключевых стран-покупателей новых российских автомобилей Lada — Казахстан, Иран, Китай, Германия и другие. В целом, объем экспорта автомобилей и автокомпонентов в 2017 г. АвтоВАЗ планирует увеличить на 50% благодаря мерам господдержки.

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Alexander Plastovec 29 августа 2016 09:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 15:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

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Alex Vo 23 сентября 2014 02:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

Алексей 25 августа 2014 16:33 На ММАС-2014 АвтоВАЗ проведет круглый стол по развитию российского автопрома

На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.

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