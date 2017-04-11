Более 40 тыс. Lada проданы в I квартале в рамках госпрограмм стимулирования спроса

Более 40 тыс. автомобилей Lada в первом квартале проданы в рамках госпрограмм стимулирования спроса, сообщил сайт Минпромторга РФ.

Встреча Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с президентом ПАО "АвтоВАЗ" Николя Мором состоялась 10 апреля.

В ходе беседы Мор заявил, что по итогам 2016 г. бренд Lada занял 20% российского рынка легковых автомобилей. В I квартале 2017 года на внутреннем рынке АвтоВАЗ реализовал 61,4 тыс. авто (что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Из них в рамках действующих программ стимулирования спроса — более 40 тыс. автомобилей Lada. В том числе, по программе льготного автокредитования реализовано более 19 тыс. автомобилей, по программе льготного лизинга более тысячи автомобилей, в рамках программы обновления парка более 24 тысяч.

Денис Мантуров и Николя Мор обсудили ряд задач, решить которые предстоит инжиниринговой службе предприятия, в целях развития Lada Сonnection (телематические системы и беспилотные функции), проектов по запуску производства автоматической коробки передач, перспективных требований СО2 для европейского рынка.

Для реализации этих проектов Министр порекомендовал президенту АвтоВАЗа привлечь возможности ГНЦ "НАМИ" и использовать его накопленный потенциал, как кадровый, так и технический.

Также президент АвтоВАЗа поделился планами по расширению географии экспортных поставок.



Среди ключевых стран-покупателей новых российских автомобилей Lada — Казахстан, Иран, Китай, Германия и другие. В целом, объем экспорта автомобилей и автокомпонентов в 2017 г. АвтоВАЗ планирует увеличить на 50% благодаря мерам господдержки.