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Сергей Андреев поблагодарил коллег, но прощаться не стал

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 апреля, в администрации Тольятти состоялось аппаратное совещание, сообщает официальный сайт мэрии.

Выступая перед подчиненными, глава города поблагодарил коллег за совместную работу и подчеркнул, что прошедшие пять лет были сложным, важным периодом в жизни города. Но достигнутые результаты были бы невозможны без четкой, слаженной и качественной работы администрации.

Глава Тольятти отдельно поблагодарил руководителей всех ведомств: отвечающих за финансово-экономический блок и безопасность, социальную сферу и городское хозяйство, строительство и дорожно-транспортную отрасль, а также представителей аппарата, глав районных администраций и всех тех, кто все это время помогал достигать поставленных задач.

"Я получил предложение работать в органах государственной власти, и эта работа будет связана с Тольятти. Поэтому я с вами не прощаюсь — слишком много проектов мы начали, которые нам нужно совместно завершить. Думаю, что в ближайшее время вы сможете оценить, что мы фактически удвоим наши возможности для Тольятти", — отметил Сергей Андреев.

Напомним, на 11 апреля запланировано внеочередное заседание думы, на котором должно определиться имя нового главы Тольятти.

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