Вспоминаем что связывало Евтушенко с Самарской областью

Сегодня в Москве проходит прощание с поэтом Евгением Евтушенко. С Самарской областью его связывал прежде всего Грушинский фестиваль.

Евгений Александрович любил "Грушинский" и бывал там не раз. И прошлым летом, несмотря на недуги, приехал вновь. Он выступал больше часа на Главной сцене, и на следующий день провел творческую встречу, а затем еще принял участие в пресс-конференции.

"И я, шестидесятников наследник,

Кто с детства помнит слово "Магадан",

Из могикан, но только не последних,

Наивных, но бессмертных могикан",

— произносил Евтушенко, пристально вглядываясь в зрителей.

Евтушенко кроме известных читал и стихи совсем новые, нигде не опубликованные, написанные буквально в поезде, по дороге на "Грушинский". Людям на поляне было важно слышать стихи именно с его интонациями, прочитанные его голосом.

Он читал с листа, постоянно подзывая Машу — жену, чтобы она напомнила — где, что, в какой книге. И оправдывался: "Я уже не помню, это же просто неприлично, как много я написал".

Евгений Евтушенко говорил о сегодняшнем восприятии России, делился мнением о российских медийных лицах. А еще размышлял о Пушкине, Цветаевой, Гумилеве, Ахматовой… Будучи четырехлетним ребенком, он оказался в одной длинной очереди вместе с Ахматовой, это была очередь в Матросской тишине… Он говорил о Сахарове, которого ему постоянно не хватает, которого очень любил и уважал, и с кем сверял и сверяет сам себя. И свою первую творческую встречу летом 2016-го Евтушенко начинал стихами:

"Как не хватает Сахарова нам

Когда в погоне жалкой за престижем

Никто из нас не может быть пристыжен

Хотя б одним, кто не замаран сам!"

Он отвечал на вопросы, в том числе и на такой: "А что вы делаете в Америке?". "Я продолжаю то, что задумал мой прапрадед. Я рублю этот Берингов тоннель", — отвечал поэт.

А еще на пресс-конференции его попросили дать напутствие молодым авторам. На что Евтушенко ответил: "Советов я давать никаких не буду, но скажу только: вы сможете стать великим поэтом, если будете великим читателем". И все долго аплодировали.

А еще поэт говорил о своей любви к "Груше", о том, что бывал здесь много раз. Но, несмотря на это, чуть ли не каждый второй вопрос звучал примерно так: "А правда ли, фестиваль песенной поэзии больше, чем просто фестиваль?", и поэт уже злился: "Вы слушаете меня или нет?". Но вновь и вновь признавался в любви к "государству", которого не сыщешь на карте.

В эти два-три дня Грушинского фестиваля поэт встретился с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. С Николаем Ивановичем они поговорили о дне сегодняшнем фестиваля авторской песни, беседовали у поэта в фестивальном домике, на Мастрюковской поляне.

А за день до выступления поэт написал свое посвящение фестивалю. Сегодня эти стихи уже разлетелись на цитаты, их повторяют, возможно, кто-то положил на мелодию. А тогда Евтушенко попросил губернатора прочитать "Нашу "Грушу" на гала-концерте, на знаменитой "Гитаре" и Николай Иванович просьбу поэта выполнил:

"Морем песен мы сделали сушу,

и построили нашу "Грушу" как палаточную певушу.

Наша "Груша" душой волжанка, но парижестей, чем парижанка!

И поет наша Галя Хомчик, словно будущего колокольчик,

Так что, слушая наши шансоны, подпевают машин клаксоны.

Даже дети поют нам в уши — нет юней стариков, чем на "Груше".

Здесь Высоцкий и Окуджава, и бессмертная наша держава!"