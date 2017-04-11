Представителей Самарской области поблагодарили за участие в наблюдении за выборами в парламент Армении

Миссия наблюдателей от СНГ поблагодарила представителей Самарской области за участие в наблюдении за парламентскими выборами в Армении, прошедшими 2 апреля.

В письме от руководителя штаба Миссии наблюдателей от СНГ Евгения Слободы на имя вице-губернатора Дмитрия Овчинникова отмечается, что профессиональный опыт и ответственное отношение к делу представителей Самарской области позволили объективно провести мониторинг процесса голосования.

Напомним, в наблюдении за ходом выборов в Армении принимал участие заместитель председателя избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов.

Победу в выборах в Национальное собрание Армении одержала Республиканская партия Армении действующего президента Сержа Саргсяна.