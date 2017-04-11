Представителей Самарской области поблагодарили за участие в наблюдении за выборами в парламент Армении

Миссия наблюдателей от СНГ поблагодарила представителей Самарской области за участие в наблюдении за парламентскими выборами в Армении, прошедшими 2 апреля.
В письме от руководителя штаба Миссии наблюдателей от СНГ Евгения Слободы на имя вице-губернатора Дмитрия Овчинникова отмечается, что профессиональный опыт и ответственное отношение к делу представителей Самарской области позволили объективно провести мониторинг процесса голосования.
Напомним, в наблюдении за ходом выборов в Армении принимал участие заместитель председателя избирательной комиссии Самарской области Алексей Солдатов.
Победу в выборах в Национальное собрание Армении одержала Республиканская партия Армении действующего президента Сержа Саргсяна.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.