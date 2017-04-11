Жителя Кинельского района задержали при попытке продать оружие

Самарские полицейские задержали 30-летнего безработного жителя Кинельского района по подозрению в незаконном обороте оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее сотрудники УБОП УУР областного ГУ МВД России получили информацию, что мужчина хочет продать оружие. Полицейские связались с предполагаемым продавцом под видом покупателей и договорились о сделке.

При задержании у подозреваемого изъяли незарегистрированный обрез охотничьего ружья "ИЖ-18" 16 калибра, а также пять патронов к нему. Исследование подтвердило, что обрез является огнестрельным оружием.

По словам задержанного, он нашел оружие и решил подзаработать на его продаже.

По статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов" возбуждено уголовное дело.