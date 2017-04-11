Жителя Кинельского района задержали при попытке продать оружие

Самарские полицейские задержали 30-летнего безработного жителя Кинельского района по подозрению в незаконном обороте оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее сотрудники УБОП УУР областного ГУ МВД России получили информацию, что мужчина хочет продать оружие. Полицейские связались с предполагаемым продавцом под видом покупателей и договорились о сделке.
При задержании у подозреваемого изъяли незарегистрированный обрез охотничьего ружья "ИЖ-18" 16 калибра, а также пять патронов к нему. Исследование подтвердило, что обрез является огнестрельным оружием.
По словам задержанного, он нашел оружие и решил подзаработать на его продаже.
По статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?