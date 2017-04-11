Новокуйбышевская спортсменка выиграла чемпионат России по плаванию

Представительницы Самарской области завоевали две медали на чемпионате России по плаванию, который проходит в Москве. В турнире принимают участие около 560 спортсменов из 59 регионов РФ, а также из Узбекистана и Кыргызстана, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

На дистанции 400 м комплексным плаванием Ирина Кривоногова (Новокуйбышевск) финишировала первой, преодолев дистанцию за 4 минуты и 45,23 секунды. Второй финишировала Кристина Вершинина (4.47,77) из Ханты-Мансийска, "бронзу" завоевала тольяттинская пловчиха Софья Чичайкина (4.50,65).

В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем команда девушек Самарской области (Олеся Чернятина, Анастасия Гуженкова, Софья Чичайкина, Ирина Кривоногова) остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место. От соперниц из Свердловской области, ставших третьими, они отстали всего на 0,17 секунды.