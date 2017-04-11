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Суды Происшествия

Главу Подъем-Михайловки осудили за махинации с землей

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волжский районный суд вынес приговор главе сельского поселения Подъем-Михайловка Владимиру Рассказову, которого обвиняли в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Как было установлено, глава поселения выдал двум гражданам фиктивные выписки из похозяйственной книги о наличии у них прав на землю. На основании этих документов они оформили участки общей стоимостью более 500 тыс. руб. в собственность, причинив ущерб муниципальному образованию.

Суд назначил Рассказову четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Однако по амнистии в связи с 70-летием Победы в ВОВ его освободили от наказания.

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Владимир Азраков 09 февраля 2017 14:22 Суд не увидел вины полицейского, не остановившего жестокую расправу

Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????

Александра Будаева 09 февраля 2017 14:00 Суд не увидел вины полицейского, не остановившего жестокую расправу

Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?

Ксения Штефан 19 января 2017 11:25 Зампредседателя Новокуйбышевского суда требуют лишить ученой степени

А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги

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