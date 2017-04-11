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Сотовая связь Транспорт и связь

Tele2 сохраняет лидерство по цене

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 стала самым выгодным оператором связи по среднему набору мобильных услуг в сегменте частных тарифов — об этом свидетельствуют данные независимого аналитического агентства ComNews Research. Также Tele2 заняла лидирующие позиции в исследовании стоимости корпоративных тарифов.

Аналитики ComNews Research провели исследование частных и корпоративных тарифов операторов сотовой связи во всех субъектах Российской Федерации в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Tele2 пятый год подряд становится самым выгодным оператором в категории "средняя корзина". Так, стоимость набора мобильных услуг для частных клиентов Tele2 составила 199 рублей, что на 33% ниже среднего значения по стране.

Оператор также стал лидером по количеству регионов, в которых компания предлагает самые выгодные цены в рамках "средней" и "дорогой" корзин. Это 54 и 51 субъект Российской Федерации соответственно, что составляет 68% и 61% от общего числа регионов, рассматриваемых в исследовании ComNews Research.

В начале апреля 2017 года Tele2 запустила новую федеральную линейку тарифов для частных клиентов с еще более низкими ценами. Предложения оператора включают еще больший объем трафика, а звонки внутри сети не расходуют пакет минут.

В сегменте корпоративных тарифов Tele2 занимает лидирующие позиции в шести из семи исследуемых корзин: "телеметрия" (115 р.), "стандарт" (230 р.), "универсал" (230 р.), SOHO (2 505 р.), SMB (21 150 р.) и LE (113 350 р.). Кроме того, Tele2 признана безоговорочным лидером по количеству регионов, в которых оператор предлагает наибольшее количество выгодных тарифных планов.

В исследовании компания ComNews Research применяет метод расчета стоимости единого набора услуг ("корзина"), который использует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Для анализа стоимости корзин мобильных операторов выбирается самый выгодный действующий тариф для каждого уровня потребления — низкого, среднего и высокого. На основании этой методологии были сформированы три корзины потребления — "малая", "средняя" и "дорогая".

Корпоративные тарифы разделяются на семь корзин, которые разнесены по подгруппам: для частного ("безлимит", "стандарт", "телеметрия", "универсал", SOHO), среднего (SMB) и крупного бизнеса (LE). Кроме того, агентство ComNews Research впервые рассчитало средний показатель стоимости мобильной связи для корпоративных клиентов — в начале 2017 года он закрепился на уровне 250 руб.

С полной информацией исследования можно ознакомиться на сайте ComNews.

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