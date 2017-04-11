Безработную самарчанку подозревают в получении отката от строительной фирмы

В Октябрьском районном суде Самары скоро начнется рассмотрение уголовного дела 33-летней Надежды Шебуняевой, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии предварительного следствия, осенью 2016 г. безработная женщина получила в кассе ООО "ПМО "ВСП" аванс комиссионных за содействие в получении фирмой контракта на 320 млн рублей.
Как рассказала на следствии обвиняемая, в последние два года она часто бывала на корпоративных мероприятиях этой фирмы, где ее муж работал водителем. Стесняясь признаться, что безработная, она рассказывала сослуживцам супруга, что трудится в немецкой фирме Robert Bosch.
В сентябре 2016 г., оказавшись без средств к существованию из-за того, что мужу уже четыре месяца не выплачивали зарплату, она решила получить деньги с руководства ООО. Для этого женщина сочинила историю, якобы ее работодатель ищет подрядчика на проектирование и строительство в Самарской и Саратовской областях двух столовых. Контракт стоил 320 млн руб., и за 10% она взялась помочь фирме получить эти контракты.
Для этого самарчанка наняла двух актеров, которые должны были подыграть ей, изображая топ-менеджеров немецкой фирмы. Все трое проявили талант, и 1 ноября руководитель самарской фирмы подписал фальшивый договор с фальшивыми печатями ООО "Роберт Бош".
Директор "ПМО "ВСП" так увлекся радужными перспективами, что не поинтересовался, каким образом жена простого водителя возобладала влиянием на такого солидного инвестора, и выписал ей на "представительские расходы" 2 млн рублей. На них Шебуняева купила себе дом с участком и сделала там дорогой ремонт, однако оформить недвижимость на себя не смогла, так как продавец ее "кинул".
Как сообщили полицейские, Шебуняева полностью признала вину, написала явку с повинной. И так как она ранее не судима и имеет малолетнюю дочь, то вполне может рассчитывать на условное наказание.
Последние комментарии
поспели вишни в саду у дяди Вани....
В России можно оскорблять только русских!
Мы так долго говорили о демократии, о свободе слова. Плиз получите и распишетесь. Если бы г-н Черных был бы депутатом или гос. служащим тогда можно было бы искать справедливость. А так нашему дорогому государству наплевать на народ. Назовите мне хоть один пример или случай из жизни что бы простому смертному помогли ????????
Если он проходил свидетелем по делу о гибели Черных, то он по-любому должен был что-то видеть, иначе его бы и в суд для допроса не вызывали. А если он что-то видел, и ничего не предпринял - то это уже бездействие. Видимо, стражи порядка у нас выше закона. Интересно, Янзин всё ещё при погонах?
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги