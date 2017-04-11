В Самаре мужчину ранили выстрелом из травматического оружия

В понедельник, 10 апреля, около 14:00 в районе перекрестка пр. Кирова и ул. Победы в Самаре понадобилась помощь 32-летнему мужчине.

Он был ранен выстрелом из травматического оружия в живот и предплечье, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего вызвали "скорую". Прибывшие врачи оказали ему помощь на месте и увезли мужчину в лечебное учреждение.