ЧП с водителем "скорой помощи" в Тольятти заинтересовалась полиция

Во вторник, 11 апреля, полицейские Тольятти начали проверку по факту нанесения удара водителю "скорой помощи", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
Напомним, по предварительным данным, 11 апреля, около 5:00, кто-то из жителей Автограда вызвал "скорую" для оказания помощи, предположительно, нетрезвому мужчине, который лежал на земле у скамейки возле дома на Ленинском проспекте.
Когда медики поместили пациента в салон машины и приступили к осмотру, мужчина начал буянить и ударил ногой по голове пришедшего на помощь врачам водителя медицинской машины.
После инцидента пострадавшего водителя доставили в больницу, а агрессивного пациента задержали вызванные на место происшествия сотрудники полиции.
В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области уточнили, что подозреваемому около 30 лет. По окончании проверки будет дана юридическая оценка случившемуся.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?