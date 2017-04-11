В Самаре собрано 16 млн руб. административных штрафов

В первом квартале 2017 года административными комиссиями внутригородских районов Самары рассмотрено 4244 протокола. По результатам наложено штрафов на общую сумму 16,7 млн рублей. Из них более 15 млн руб. — в отношении юридических лиц.

Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал руководитель городского департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Алексей Логунков.

По его словам, сумма штрафов, оплаченных нарушителями, составила 29,6 млн руб., что на 17 млн больше, чем в первом квартале 2016 года.

Есть у комиссий и проблемы. Так, с марта этого года они практически перестали штрафовать за нарушения правил благоустройства. "Раньше мы составляли протоколы по статье 10.4 закона № 115-ГД "Об административных правонарушениях на территории Самарской области". Но 15 марта Верховный суд РФ оставил в силе решение Самарского областного суда о признании недействующей указанной статьи, — рассказал Логунков. — Таким образом, административное производство по данной статье не может быть начато, а уже начатое подлежит прекращению. В результате бюджет не досчитается 3 млн рублей".

Сегодня в губернской думе ведется работа по изменению закона 115-ГД. Свои предложения высказала городская администрация. "Мы предлагаем заменить общее понятие "неисполнение нормативного правового акта" более конкретными формулировками", — сказал Логунков.