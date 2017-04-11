Пьяный самарец сообщил полиции о заминировании своей квартиры

В Самаре 55-летнего мужчину подозревают в ложном сообщении о теракте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее в полицию поступило сообщение о том, что заминирована одна из квартир на ул. Тополей. Сотрудники полиции установили номер, с которого звонили. Оказалось, о заминировании сообщил сам хозяин квартиры. Правоохранители проверили помещения, но не обнаружили опасных устройств и взрывных веществ.
Во время опроса мужчина рассказал стражам порядка, что долго выпивал и ему показалось, что где-то совершено заминирование. Медицинское освидетельствование подтвердило, что самарец был пьян.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?