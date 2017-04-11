Пьяный самарец сообщил полиции о заминировании своей квартиры

В Самаре 55-летнего мужчину подозревают в ложном сообщении о теракте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в полицию поступило сообщение о том, что заминирована одна из квартир на ул. Тополей. Сотрудники полиции установили номер, с которого звонили. Оказалось, о заминировании сообщил сам хозяин квартиры. Правоохранители проверили помещения, но не обнаружили опасных устройств и взрывных веществ.

Во время опроса мужчина рассказал стражам порядка, что долго выпивал и ему показалось, что где-то совершено заминирование. Медицинское освидетельствование подтвердило, что самарец был пьян.