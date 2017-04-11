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Муниципалитеты Власть и политика

Дмитрий Микель: "Главой города должен быть руководитель хозяйственного плана"

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 апреля, на внеочередном заседании парламента депутаты тольяттинской думы избрали новым главой города директора Самарского филиала ОАО "Энергосбыт Плюс", бывшего заместителя главы города Сергея Анташева. Участие в заседании принял губернатор Николай Меркушкин.

Дмитрий Микель: "Главой города должен быть руководитель хозяйственного плана" Дмитрий Микель: "Главой города должен быть руководитель хозяйственного плана"
Фото: Дмитрий Бурлаков

"Сегодня - очень важный и значимый день для Тольятти: выборы нового главы города. Впервые решение о новом главе принимается на заседании думы. Таким образом мы реализуем новые принципы организации местного самоуправления, введенные по инициативе губернатора Николая Ивановича Меркушкина", - отметил председатель тольяттинской городской думы Дмитрий Микель.

Он добавил, что Тольятти последним из муниципальных образований перешел на эту систему. По словам Микеля, город качественно провел подготовительную работу, была принята соответствующая нормативно-правовая база.

Всего было подано 19 заявлений от соискателей должности главы города. В их числе была и кандидатура Дмитрия Микеля, который впоследствии взял самоотвод.

Он прокомментировал журналистам и свое решение снять свою кандидатуру с выборов.

"Передо мной стояла задача максимально грамотно организовать работу, связанную с подготовкой конкурса. Мы понимаем, что главой города должен быть руководитель хозяйственного плана. Я принял решение остаться на своей прежней должности и работать в команде губернатора на посту председателя думы. Считаю, что свою работу я буду делать более эффективно на своей сегодняшней должности", - сказал Микель.

По его словам, сейчас важно выстроить конструктивный диалог между новой городской властью и представительным органом.

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