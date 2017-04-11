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Музеи и выставки Культура

В музее им. Алабина откроется выставка Алисы Николаевой "No time no matter"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 апреля, в 19:00 в Самарском областном историко-краеведческом музее им. Алабина откроется персональная выставка Алисы Николаевой "No time no matter" ("Нет времени - нет значения/материи").

Выставка проходит в рамках третьей части программы персональных выставок современных художников Средней Волги "Волга. Ноль".

Алиса Николаева окончила факультет дизайна СГАСУ в 2010 году. С 2011 г. живет и работает во Франции. 2011-2016 гг. - бакалавр искусств в университете UPJV Amiens (Амьен), бакалавр искусств Парижской академии искусств. 2017 г. - Otis College of Art and Design (Лос-Анджелес, США).

Объекты и перформансы Алисы отличаются установкой на зрительское вовлечение и сильны как концептуальной составляющей, так и загадочностью, лиризмом и доверительностью. Ее новый проект - это тотальная видеоинсталляция из трех проекций, а также аудиоряда, объединяющего все видео. Каждое видео не превышает 20 секунд, замедлено в три раза и зациклено в бесконечную петлю. Половина видеоряда инверсирована, и там, где заканчивается оригинальный видеоряд, начинается он же, но в обратном порядке. Таким образом, время не имеет значения или постоянной величины, лишено материи.

"No time no matter" - это работа о состоянии "между", о постсоветском пространстве, - рассказывает Алиса Николаева. - Меня вырастил дед - советский летчик. "No time no matter" - ностальгия о никогда не прожитом прошлом, о котором ты знаешь только из рассказов или старых фото в журналах. Это руины того космоса, что нам обещали, но который больше никому не нужен. В этом плане я очень рада, что могу показать эту работу в музее Алабина, экспозиция которого рассказывает точно такую же историю. Кроме легкого движения засохшей травы или деревьев, сложно понять, видео это или же просто фотографии. Время замедлилось и словно остановилось. Легкое медленное покачивание словно погружает нас в сон, так же, как и эти самолеты. В то же время ритмично повторяющийся звук моторов самолетов не дает нам заснуть. Каждое из видео было снято зимой 2016 года на территории аэропорта Смышляевка. Конец января. Мороз под 30. Видеосъемка была запрещена. Вместо того чтобы снять заброшенные спящие под снегом самолеты на профессиональную камеру, которую я прятала от охраны за пазухой, пришлось все снимать на телефон, делая вид, что я не могу разобраться, как сделать фото. На территорию аэропорта удалось пройти, подкупив сторожей и объяснив им, что я хочу сделать пару фотографий для деда, который в конце 1980-х работал там летчиком. Дед умер летом 2016-го".

Избранные выставки автора:

  • 2017 г. - Seasickness - галерея Frangulyan (Париж);
  • 2016 г. - Открытые системы (самонедостаточность) - галерея Виктория / GARAGE (Самара, Россия); КЭШ - IX Ширяевская биеннале современного искусства (Россия); Cosmos nostalgia - персональная выставка в галерее Nivet-Carzon (Париж); ГЛУБОКО ВНУТРИ - V Московская Международная Биеннале Молодого Искусства (Трехгорная мануфактура, Москва, Россия); - Regrets et souvenirs - персональная выставка (ENSBA, Париж);
  • 2015  г. - AVOSSOUHAITS (ENSBA, Париж); Like a virgin (ENSBA, Париж); Burn out - галерея Amour (Париж); Good Luck (ENSBA, Париж);
  • 2014 г. - Жилой модуль для одного - персональная выставка в Музее Модерна (Самара, Россия); Правдоискатели - галерея Виктория (Самара, Россия); Panic room (Париж, Франция);
  • 2013 г. - Play Shakespeare культурный центр Жака Тати (Амьен);
  • 2012 г. - "Течения" Музей Алабина (Самара, Россия);  Тем временем (Самара, Россия);
  • 2011 г. - "Искусство против географии" - специальная программа IV  Московской Биеннале (Винзавод, Москва); STRANGE STRANGER THE STRANGEST параллельная программа VII Ширяевской Биеннале, галерея "Виктория" (Самара, Россия); За что я ее люблю - Приволжский филиал ГЦСИ/ Самарский областной художественный музей (Самара, Россия).

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