Театр оперы и балета открыл весенний фестиваль оперного искусства

9 апреля оперой Россини "Севильский цирюльник" в Самарском театре оперы и балета открылся традиционный весенний фестиваль оперного искусства. В рамках открытия фестиваля в этом году в Колонном зале театра прошло "Театральное дефиле".

Традиция проведения весеннего оперного фестиваля в Самаре зародилась в 1986 году. Этот масштабный проект поддержали выдающиеся деятели российской культуры: Михаил Швыдкой, Ирина Архипова, Владислав Пьявко и многие другие. Формат фестиваля сложился сразу и на протяжении десятилетия оставался неизменным.

Программу составляли лучшие спектакли оперного жанра, входящие в репертуар театра. Наряду с мастерами самарской сцены, в главных партиях выступают приглашенные гости - солисты ведущих театров России.

В "Севильском цирюльнике" приняли участие солисты театра "Геликон-опера" Константин Бржинский и Дмитрий Скориков.

Завершается фестиваль, по традиции, грандиозным гала-концертом.