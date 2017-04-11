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Муниципалитеты Власть и политика

Михаил Маряхин: "Новый глава Тольятти - профессионал, человек открытый и ответственный"

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 апреля, на внеочередном заседании парламента депутаты тольяттинской думы избрали новым главой города директора Самарского филиала ОАО "Энергосбыт Плюс", бывшего заместителя главы города Сергея Анташева.

Михаил Маряхин: "Новый глава Тольятти - профессионал, человек открытый и ответственный" Михаил Маряхин: "Новый глава Тольятти - профессионал, человек открытый и ответственный"
Фото: Дмитрий Бурлаков

Выбор тольяттинских депутатов прокомментировал депутат Самарской губернской думы Михаил Маряхин. Он подчеркнул, что в настоящий момент Тольятти, как никогда, необходим человек, способный не только возглавить город и управлять им, но и отвечать за результат. Сергей Анташев таким человеком является.

"Мы достаточно давно его знаем как профессионала, человека открытого, ответственного, бескорыстного", - подчеркнул Михаил Маряхин.

Он также отметил, что сегодняшнее голосование - это аванс доверия депутатского корпуса. Принятое решение также должно направить в конструктивное русло работу главы города с депутатским корпусом, политическими партиями, общественными организациями и общественными советами на благо Автограда.

"Это большая и серьезная задача, которая стоит перед городом. Могу сказать: город готов. Все готовы активно участвовать в дальнейшем благоустройстве родного города, отвечая вместе с главой и депутатами за результат", - сказал он.

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