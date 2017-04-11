Михаил Маряхин: "Новый глава Тольятти - профессионал, человек открытый и ответственный"

Во вторник, 11 апреля, на внеочередном заседании парламента депутаты тольяттинской думы избрали новым главой города директора Самарского филиала ОАО "Энергосбыт Плюс", бывшего заместителя главы города Сергея Анташева.

Выбор тольяттинских депутатов прокомментировал депутат Самарской губернской думы Михаил Маряхин. Он подчеркнул, что в настоящий момент Тольятти, как никогда, необходим человек, способный не только возглавить город и управлять им, но и отвечать за результат. Сергей Анташев таким человеком является.

"Мы достаточно давно его знаем как профессионала, человека открытого, ответственного, бескорыстного", - подчеркнул Михаил Маряхин.

Он также отметил, что сегодняшнее голосование - это аванс доверия депутатского корпуса. Принятое решение также должно направить в конструктивное русло работу главы города с депутатским корпусом, политическими партиями, общественными организациями и общественными советами на благо Автограда.

"Это большая и серьезная задача, которая стоит перед городом. Могу сказать: город готов. Все готовы активно участвовать в дальнейшем благоустройстве родного города, отвечая вместе с главой и депутатами за результат", - сказал он.