Жителя Кинельского района осудили за убийство соседа, сделавшего ему замечание

Кинельский районный суд вынес приговор Улугбеку Назорову, которого обвиняли в убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

17 июня 2016 г. мужчина во дворе своего дома выпивал со знакомыми и поссорился с соседом, который требовал прекратить застолье. Ссора переросла в драку. После этого Назоров взял из дома нож, вновь вышел на улицу и нанес потерпевшему два ранения, от которых пострадавший скончался на месте.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в ИК строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.