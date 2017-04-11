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Общество

Прокуратура добивается от наркоманов соблюдения санитарных норм

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Железнодорожного района Самары во время проверки исполнения ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" установила, что 54 гражданина, состоящие на учете в Самарском областном наркологическом диспансере с диагнозом "наркомания", уклоняются от обязательного профилактического медосмотра.

Согласно закону, одним из основных принципов охраны здоровья является принцип приоритета профилактики. И дважды в год профилактическим медосмотрам в целях выявления туберкулеза подлежат пациенты, состоящие на диспансерном учете в наркологических и психиатрических учреждениях.

По результатам проверки прокуратура в интересах горожан направила в суд иски об обязании лиц, состоящих на учете в СОНД, пройти профилактический медицинский осмотр.

Как сообщила областная прокуратура, исковые заявления находятся на стадии рассмотрения.

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