Прокуратура добивается от наркоманов соблюдения санитарных норм

Прокуратура Железнодорожного района Самары во время проверки исполнения ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" установила, что 54 гражданина, состоящие на учете в Самарском областном наркологическом диспансере с диагнозом "наркомания", уклоняются от обязательного профилактического медосмотра.
Согласно закону, одним из основных принципов охраны здоровья является принцип приоритета профилактики. И дважды в год профилактическим медосмотрам в целях выявления туберкулеза подлежат пациенты, состоящие на диспансерном учете в наркологических и психиатрических учреждениях.
По результатам проверки прокуратура в интересах горожан направила в суд иски об обязании лиц, состоящих на учете в СОНД, пройти профилактический медицинский осмотр.
Как сообщила областная прокуратура, исковые заявления находятся на стадии рассмотрения.
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Да, дом на фото строения от Петра 1! Его давно снести нужно, ан нет, ариретет!
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Отличное начало сезона)) Молодец Андрей.
Знатный экземпляр!