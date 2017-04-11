Безенчукская прокуратура утвердила обвинение подозреваемому в сбыте героина

Прокурор Безенчукского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Сергея Лизогуба, подозреваемого в сбыте и покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По версии следствия, днем 24 октября 2016 г. полицейские задержали некоего В., у которого обнаружили 0,19 г героина. Задержанный пояснил, что наркотик приобрел у Лизогуба.
На следующий день предполагаемого продавца задержали после сбыта 0,6 г наркотика. Кроме того, при досмотре у него изъяли еще шесть свертков с героином общей массой 1,87 г.
Уголовное дело направлено в Безенчукский районный суд.
Последние комментарии
Это до чего надо было дойти, что бы оружие оставить в машине?
конечно, как чьи-то дети, так сразу уголовное дело))
Увольнять таких сотрудников, который ведут мошеннические дела в компании которой работают, такие менеджеры портят имидж компаний. Неужели платят мало?
красивая барышня...
ну что за люди, и откуда они только берутся?